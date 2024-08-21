海南通報8起群眾身邊腐敗問題典型案例

中評社北京8月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，現將海南省近期查處的八起群眾身邊不正之風和腐敗問題典型案例通報如下。



1.省政協民族和宗教委員會原主任林安違規插手工程項目、非法收受財物問題。2015年至2017年，林安利用擔任昌江縣政府縣長的職務便利，為他人在農田水利設施、公路橋梁、土方平整等項目承攬方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。2024年8月，林安被開除黨籍，按規定調整其享受的待遇，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



2.省交通運輸廳原黨組成員、副廳長姚建勇違規插手工程項目、非法收受財物問題。2006年至2021年，姚建勇利用擔任洋浦經濟開發區規劃建設土地局副局長、洋浦經濟開發區開發建設有限公司總經理、省交通運輸廳綜合規劃處處長、省交通運輸廳副廳長等職務上的便利，為他人在道路交通、宅基地安置區相關市政工程項目承攬以及工程款撥付等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。2024年8月，姚建勇被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



3.海口市委原常委、市政府原副市長鞠磊利用職權為他人謀利、非法收受財物，濫用職權、造成國有資產損失問題。2004年至2023年，鞠磊利用擔任海口國家高新技術產業開發區工委書記、管委會主任，海口市委常委、市政府副市長等職務上的便利，在市政工程項目承攬、充電樁建設等多個民生工程上為他人提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。2016年，鞠磊在擔任海口市政府副市長期間，不正確履行職責，逾越職權審批同意為相關國有土地使用權辦理變更登記手續，導致該土地使用權被非法轉賣，造成國有資產損失。2024年8月，鞠磊被開除黨籍，按規定調整其享受的待遇，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



4.三亞市人民政府辦公室原黨組成員、市人民政府原副秘書長張蔚蘭違規插手民生工程項目、非法收受財物問題。2012年至2020年，張蔚蘭利用擔任三亞市婦聯主席、吉陽鎮黨委書記、吉陽區籌備組組長、吉陽區黨委書記和白沙縣委書記的職務便利，為私營企業主承攬供水管網改造、美麗鄉村建設、幼兒園建設等工程項目提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。張蔚蘭還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年5月，張蔚蘭被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



