﻿香港國際時尚匯展9.4舉行

中評社北京8月21日電／據大公報消息，由香港貿發局主辦、文創處資助的年度時裝界盛事CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）將於9月4至7日在灣仔香港會議展覽中心舉行，展覽首度一連四天同時開放予業界買家及公眾人士免費入場，將有多場時裝表演、巡禮、研討會以及論壇，並邀請世界知名時裝設計師雲惟駿（Robert Wun）參與開幕時裝騷，不僅直接向買家展示最新設計、開拓商機，亦讓更多熱愛時裝的市民、訪客可以參觀以及選購場內品牌服裝及配飾。＼大公報記者 徐小惠、實習記者 郭悅盈（文、圖）



貿發局副總裁張淑芬表示，今年有來自17個國家及地區、250個品牌參展，品牌數目是歷年之冠，當中包括國際知名及殿堂級的品牌。



張淑芬提到，大型開幕時裝騷CENTRESTAGE ELITES將在9月3日移師香港故宮文化博物館上演，並邀請首位躋身巴黎高級定制時裝周的香港時裝設計師雲惟駿參與，這是雲惟駿首次回歸香港的時裝騷，亦是首度在香港故宮文化博物館上演的時裝騷。直播將在CENTERSTAGE網站以及多個網上平台進行。雲惟駿還將於展會的專屬展區展示其設計作品，並出席9月5日的大師分享會。



以微電影演繹時尚世界



貿發局成衣業資訊委員會主席方淑君提到，今次展會設有5大展區，包括近期因應奧運熱潮帶起的運動時尚展區及循環時尚產品等。當天，藝人高海寧身著香港知名設計師Mountain Yam設計的運動服裝亮相，她表示奧運會激起了自己做運動的熱情，亦贊服裝十分貼合自己身材。

