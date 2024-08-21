﻿“亞藝無疆”藝術節門票今開售

中評社北京8月21日電／據大公報消息，由康文署策劃的第二屆“亞藝無疆”藝術節將於今年9月至11月舉行，屆時30個包括亞洲各地、“一帶一路”地區及中東國家藝術家或藝團，將在香港舉行超過100場演出活動。門票於今日上午10點在城市售票網開售。＼大公報記者 劉 毅



昨日在香港文化中心舉行的節目巡禮上，主辦方公布了“亞藝無疆2024”宣傳片，整個藝術節開幕節目為基夫.漢、謝欣舞蹈劇場、劉易士當代舞團的《數據玩家》，以舞蹈詮釋在一個充滿比較的時代，不同種族之間，文化間的碰撞。



今屆增設中東系列



文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席“亞藝無疆2024”節目巡禮活動致辭表示，在成功舉辦了首屆“中華文化節”之後，第二屆“亞藝無疆”藝術節緊接登場，其標誌象徵“聯繫世界的一扇窗”，是為配合國家“十四五”規劃，積極打造香港作為中外文化藝術交流中心的位置，發揮香港中西文化薈萃的優勢。



楊潤雄還特別提到今年的“亞藝無疆”將增設中東系列，呈現融合中東及西方風格的演出，亦更深入社區，開拓新場地，舉辦外展活動，拉近與市民的距離，令到訪遊客也能感受香港文化的生機。



本次藝術節涵蓋多媒體舞蹈、波蘭裔鋼琴家齊默曼的鋼琴演奏會，以及拉脫維亞國際樂壇知名女中音艾琳娜.嘉蘭莎演唱會等。重頭戲之一的“中東系列”，將演出包括米迪.艾未尼合奏團《織人之歌》、基南.亞梅音樂會和科威特國家樂隊攜手哈邁德.賓.侯賽因民俗舞蹈團上演的《無限藝域：科威特之聲》等。

