“英版比爾蓋茨”意大利遇船難失蹤

中評社北京8月21日電／據大公報消息，據路透社報導：一艘豪華游艇19日在意大利西西裡島附近海域遭遇龍卷風後翻沉，導致1人死亡，另有6人失蹤，包括被稱為“英國版比爾蓋茨”的知名軟件技術企業家邁克·林奇及其女兒。



據意大利海岸警衛隊通報，失事游艇“貝葉斯”號長約56米，在英國註冊，於19日凌晨出事。“當時風力很猛，預報有惡劣天氣，但沒有料到那麼嚴重。”這艘游艇載有22人，包括一名1歲嬰兒在內的15人獲救，1人死亡，另外6人失蹤。失蹤者分別為英國、美國和加拿大籍。據報導，失蹤者包括林奇父女、林奇好友摩根士丹利國際銀行董事長布盧默夫婦，以及律師莫維洛夫婦。



搜救工作仍在繼續，救援人員潛入水下查看游艇殘骸。救援人員表示，船體看起來完好無損，但艙門被重物堵塞，搜救行動遇阻。意大利當局正在調查沉船具體原因。游艇管理公司稱，這艘游艇事發時處於拋錨狀態。船長博爾納獲救後告訴媒體：“游艇在幾分鐘內就側翻並沉沒。一切都發生得太快了。”



林奇曾創辦軟件企業“自主”，2011年將其出售給美國惠普公司。惠普後來發現該企業價值虛高，將林奇及“自主”前財務副總裁張伯倫告上美國法庭。今年6月，林奇等人被判無罪。



據報導，林奇與友人搭乘游艇出游，正是為了慶祝自己擺脫官司。多家媒體注意到，張伯倫亦遭遇橫禍。他17日在英格蘭劍橋郡慢跑時出車禍，送醫後傷重不治。

