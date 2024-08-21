﻿英監獄爆滿　騷亂參與者暫羈押警局

中評社北京8月21日電／據大公報消息，英國政府鐵腕鎮壓反移民騷亂，截至20日已逮捕超過1200名騷亂參與者。由於監獄空位不足，英國當局19日啟動名為“黎明前夕行動”的應急措施，將疑犯暫時羈押在警察局拘留室內，直至監獄騰出空位為止。與此同時，更多騷亂參與者被起訴及定罪。19日，一名40歲女子因向警察扔磚頭被判2年監禁。上周，一名15歲少年被控暴亂罪，或面臨最高10年監禁。



【大公報訊】7月29日以來，英國警方已逮捕超過1200名反移民騷亂參與者，其中494人已受到起訴。英國政府監獄大臣詹姆斯.廷普森19日在一份聲明中表示，大量騷亂參與者被捕加劇監獄人滿為患的問題。當日起，英國政府在英格蘭北部和中部地區啟動“黎明前夕行動”應急措施，將疑犯暫時羈押在警察局拘留室內，直至英國100多所監獄騰出空位為止。



15歲少年首次被控暴動罪



據BBC報導，大量湧入的騷亂參與者對英國監獄系統構成嚴峻挑戰。英格蘭北部新特蘭地區發生騷亂後，被捕人員原本應當被送往附近的杜倫監獄，但這所監獄在騷亂前已關押984人，衹有一個空位。廷普森稱：“我們的司法系統正處於危機之中……因此，我們被迫做出艱難但必要的決定來維持運行。”



英國首相斯塔默稱，如今的監獄危機是保守黨前首相蘇納克留下的爛攤子。英國監禁率是西歐國家中最高的，目前英格蘭和威爾士地區在押囚犯總人數超過8.7萬人，接近約8.8萬人的可容納人數上限。新冠疫情出現以來，受刑期延長、庭審拖延等因素影響，英國監獄關押的囚犯人數有增無減。新任司法大臣馬哈茂德此前宣布，計劃從9月起減少一些低風險囚犯需要服刑的最短時間，也就是提前釋放部分囚犯。

