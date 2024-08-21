特朗普發AI假圖　聲稱獲泰勒斯威夫特支持

中評社北京8月21日電／據大公報消息，據法新社報導：美國共和黨總統候選人特朗普18日在社交媒體上發布了一組宣稱“美國流行歌手Taylor Swift（泰勒·斯威夫特）及歌迷支持特朗普”的圖片，並表示“我接受（他們的支持）！”不過，其中數張圖片隨後被證實由AI生成。



Taylor Swift目前尚未公開表態在今年大選支持哪一位候選人。2020年美國大選期間，Taylor Swift曾表示支持拜登。保守派媒體霍士新聞稱，如果Taylor Swift“站台（助選）的話，不會是幫特朗普”。



特朗普在他自創的Truth Social平台上發布的圖片中，其中一張把Taylor Swift打扮成“山姆大叔”並配文“Taylor希望你給特朗普投票”，另一張AI生成的圖片顯示，一群Taylor Swift的女粉絲穿著印有“支持特朗普”口號的T恤。另外兩張真實的圖片是一名Taylor Swift的女粉絲現身特朗普6月在威斯康星州的競選集會。



事件迅速引發爭議，特朗普被批發布假圖造勢。民主黨眾議員斯沃韋爾稱，特朗普得罪Taylor Swift的粉絲是一個錯誤。



加州大學柏克利分校數碼鑒證專家法瑞德稱，這組合成照結合了真實和虛假的照片，“特別狡猾”。