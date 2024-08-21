﻿美民主黨大會　反戰民眾衝破圍欄

美國總統選舉首次辯論，拜登表現不佳。圖／美聯社 中評社北京8月21日電／據大公報消息，美國民主黨全國代表大會當地時間19日起，一連四日在芝加哥舉行。現任總統拜登在大會首晚登台發表“告別演說”，大肆吹噓自己任內政績，同時表示支持民主黨總統候選人哈里斯。不過，當晚通過的民主黨2024年黨綱仍舊以拜登的政績及其連任願景為主線，未因哈里斯接棒而作相應修改，也未加入向以色列實施武器禁運等內容。與此同時，數千示威者在芝加哥街頭遊行，抗議拜登政府持續支持以色列。有示威者衝破了會場周圍的安全圍欄，多人被捕。



【大公報訊】拜登上個月在黨內逼宮壓力下退選，由副手哈里斯代表民主黨參選。哈里斯19日晚突然現身大會作短暫發言，感謝拜登“歷史性的領導，為國家奉獻一生”。



新黨綱來不及修改 仍以拜登為主



拜登當晚在全場“謝謝喬”的呐喊聲登場，他在講話中頻頻提及自己任內政績，包括戰勝疫情、推動經濟增長、提升美國芯片業競爭力等，還不忘抨擊特朗普，“特朗普任內4年每個星期都承諾會推出新基礎設施建設，但他什麼也沒建成”。



當晚拜登的演講，被視為與哈里斯的“火炬”交接。拜登稱，在2020年競選期間選擇哈里斯作為他的搭檔是他整個職業生涯中做出的最佳決定，“當我談及這些政績時，我是指卡瑪拉（哈里斯）跟我一起”。



在演講尾聲，拜登自嘲29歲就當了參議員，當時他被指太年輕，如今81歲的他則因為“太老了”，而被指不適合連任總統。



拜登的講話結束時已是深夜，他和家人立即飛往南加州休假。彭博社稱，這是拜登向民主黨人“告別”的跡象，也避免了拜登留在大會上“搶風頭”；白宮也希望避免在“交接過程”中出現任何尷尬場面。

