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俄防空部隊擊落10架飛向莫斯科的無人機
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2024-08-21 15:07:00
中評社北京8月21日電／據新華社消息，俄羅斯首都莫斯科市市長索比亞寧21日在社交媒體發文說，俄防空部隊當日凌晨擊落了10架飛向莫斯科的無人機。
據索比亞寧發布的消息，初步調查顯示，墜落的無人機殘骸沒有造成財產損失和人員傷亡，俄緊急情況部門人員已在現場處理。
俄羅斯布良斯克州州長博戈馬茲21日在社交媒體發布消息說，俄防空系統當日凌晨在該州上空共摧毀11架無人機，無人機殘骸沒有造成財產損失和人員傷亡。
另據今日俄羅斯通訊社援引圖拉州安全部門的消息，俄防空系統21日凌晨在圖拉州上空摧毀了2架無人機。
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