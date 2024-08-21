中越務實合作跑出“加速度”

中評社北京8月21日電／據新華社消息，一趟又一趟中越快速通關班列（以下簡稱“中越班列”）滿載化工品、機械設備等中國產品，駛抵越南安員站；一車又一車越南榴蓮、菠蘿蜜接連通關，從廣西憑祥友誼關口岸進入中國市場；本月初，從越南胡志明市到芽莊的新列車投入試運營，當地乘客感受到“中國製造”的先進和舒適；在河內大學孔子學院，上半年參加漢語水平考試的人數再創新高……今年以來，山連山、水連水的中越兩國，在務實合作之路上跑出“加速度”，交出一份亮眼的成績單。



“積極探討拓展共建‘一帶一路’倡議和‘兩廊一圈’框架對接合作”，“加快推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施‘硬聯通’”，“提升智慧海關‘軟聯通’”，“攜手打造安全、穩定的產業鏈供應鏈”……8月19日，中共中央總書記、國家主席習近平同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談時，這樣為深化兩國務實合作指明方向。



會談後，雙方還共同見證簽署關於黨校、互聯互通、工業、金融、海關檢驗檢疫、衛生、新聞機構和媒體、地方、民生等領域多項雙邊合作文件。



“硬聯通”推升經貿投資熱度



中國駐越南大使熊波表示，去年12月，習近平總書記、國家主席對越南進行歷史性訪問取得圓滿成功。當前，中越雙方正全力落實此訪中兩黨最高領導人達成的重要共識和聯合聲明精神，取得一系列重要成果，推動構建具有戰略意義的中越命運共同體取得良好開局。



越南中國商會會長顧朝慶告訴記者，今年前7個月，越南果蔬對華出口額不斷攀升，雙方在機械設備、電子產品等領域的合作也日趨緊密。與此同時，在越南吸引的新增投資項目數量上，中國排名第一，這充分體現了中國企業對越南市場的重視。這些項目為北江、北寧、平陽等地工業園區創造了大量本土就業崗位。

