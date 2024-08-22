中評關注：兩岸學者論兩岸融合示範區建設

福建行政學院閩台研究院院長羅海成（中評社 李子寧攝） 中評社三明8月22日電（記者 李子寧）由中華全國台灣同胞聯誼會、中國社會科學院台灣研究所、閩南師範大學、福建省社會科學院現代台灣研究所、廈門大學台灣研究院共同主辦的第六屆兩岸融合發展論壇21日繼續在福建省三明市舉行。主題發言環節，兩岸學者圍繞兩岸融合示範區建設經驗、啟示及前景等議題進行深入交流研討。



福建行政學院閩台研究院院長羅海成表示，兩岸融合發展示範區建設是促進兩岸同胞心靈契合的重要實踐。兩岸融合發展示範區建設，具有系統性、過程性、互動性三大特徵，其深刻內涵決定了兩岸融合發展示範區建設中多方互動合作的內在要求。當前，要從民族復興高度強化互動合作理念，強化兩岸同胞互動合作理念與實踐，強化跨領域部門區域互動合作理念與實踐，不斷深化兩岸融合發展示範區建設。



羅海成指出，從兩岸融合發展的系統性、過程性、互動性三大特徵來看，兩岸融合發展示範區是一個多方互動合作體系，需要進一步強化多方互動合作理念，推動兩岸同胞合作共建、各領域各部門合作共建、各區域合作共建，有效整合各方資源力量，形成強大建設合力。



台灣中國文化大學國發大陸所副教授劉性仁表示，《意見》是中共中央第一份專門為深化兩岸融合發展、支持福建探索兩岸融合發展新路而印發的文件，不僅目標明確、內容豐富、措施有力，也是將重要內容成文化與制度化。此外，中國大陸近年來一直在進行全面深化改革，而兩岸融合發展自然是深化改革的重要內容。透過在福建進行試點探索，期盼能夠更好地發現問題、並總結經驗，進而擴展成為大陸全國推行提供更為完善的政策框架。大陸希望透過深化兩岸融合發展，增進與周邊地區的穩定合作關係，進一步形成更為和諧的國際環境。

