中評聚焦：專家共論兩岸融合發展難點與對策

中國社會科學院台灣研究所研究員王鴻志（中評社 李子寧攝） 中評社三明8月22日電（記者 李子寧）由中華全國台灣同胞聯誼會、中國社會科學院台灣研究所、閩南師範大學、福建省社會科學院現代台灣研究所、廈門大學台灣研究院共同主辦的第六屆兩岸融合發展論壇21日繼續在福建省三明市舉行。主題發言環節，兩岸學者圍繞兩岸融合示範區建設的難點、對策及啟示等議題進行深入交流研討。



中國社會科學院台灣研究所研究員王鴻志表示，黨的二十屆三中全會通過的《關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》指出，“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展”。這是以中央文件的形式，針對兩岸關係方向、路徑進行的宏觀規劃與政策指引，具有舉旗定向的重要作用。特別是在當前兩岸關係發展面臨多方挑戰的嚴峻形勢下，堅持融合發展彰顯了大陸對實現祖國統一中以人民為中心理念的深入貫徹，對中華文化吸引力的充分自信。未來，應從推進中國式現代化高度，總結經驗、開拓創新，以中華文化的吸引力、感召力、影響力，打破“台獨” 敘事體系與政治藩籬，持續鑄牢中華民族共同體意識。



福建社會科學院現代台灣研究所副研究員林中威表示，拜登宣布放棄競選連任後，現任副總統哈里斯民調數據雖有回升，但戰勝特朗普的可能性仍較為有限。當前特朗普團隊已著手吸取第一任期教訓，從強化政策整合、安撫合作夥伴以及落實政權過渡方案等方面入手，為第二任期鋪路。其涉台政策也在服務上述目標基礎上，反復強調台灣當局應降低對美依賴、主動滿足美方戰略需求，表現出鮮明的個人特色。應充分把握特朗普團隊認知特點，盡早著手化解其對台政策衝擊，為我新一輪對美博弈積累籌碼。例如及時掌握並宣傳美國通過高價軍售、強迫島內企業赴美投資和要挾台灣當局簽署不公平協議的情況，揭露美國一手推行極端保守派孤立主義，一手推動盟友擴軍備戰的損人“利己底色”。此外還可通過國際反戰力量、中立學者和媒體人，在網絡和傳統媒體平台進行宣傳，明確我方反對分裂、追求統一的正當性，著重強化世界各國對美方頻頻炒作台海事務，引發軍事衝突風險和全球經濟波動的擔憂，減弱其參與美方主導下干涉和制裁活動的意願。