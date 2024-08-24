彭韜答中評：“台獨”史觀破壞兩岸融合發展

華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜（中評社 袁曉麥攝） 中評社青島8月24日電（記者 袁曉麥）華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜日前在2024年兩岸關係研討會上接受中評社記者採訪，他表示，在台海形勢日趨複雜的當下，實現祖國統一的進程受到一定阻礙。尤其在民進黨當局的阻撓、干擾和破壞下，兩岸關係正面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路，即兩種前景的選擇，這也是兩岸同胞共同關心和期盼解決的問題。



彭韜認為，文化的交流互鑒離不開政治層面的支持與理解，一種文化需以平等、包容、開放的心態迎接與擁抱另一種文化，在交流中學習、學習中發展，實現各自文化的繁榮興盛，任何形式的政治阻撓只會故步自封、停滯不前。當前海峽兩岸的文化融合發展就面臨著台灣當局的單方面設障與破壞，其中最主要的障礙是民進黨當局拒絕承認一個中國，否認大陸與台灣地區的歷史聯繫，不斷在島內推行“去中國化”，推動“台獨”價值觀，加快推行“台獨史觀”教化，造成社會不安和族群撕裂。



彭韜指出，現階段，台灣已經出現“台灣國家民族意識”取代“中華民族”這一認同趨勢，導致中華民族認同在台灣的漸落，尤其體現在年輕人身上，造成了台灣社會內部身份認同的複雜性和多分歧，使得台灣島中華民族意識漸偏離中華民族這一國族認同而趨向台灣本土化認同。

