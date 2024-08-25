黃清賢答中評：必須回到兩岸定位的正確認識

南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢（中評社 袁曉麥攝） 中評社青岛8月25日電（記者 袁曉麥）南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢日前在2024年兩岸關係研討會上接受中評社記者採訪，他表示，面對民進黨極端的"新兩國論"，兩岸關係面臨高度風險，必須透過中華文化的高度，運用同文同種的DNA拉近兩岸距離，避免進一步分離，才是維護兩岸關係與區域和平的最佳解決方式。



談及當前兩岸關係發展態勢，黃清賢指出，儘管兩岸都希望和平，但民進黨拒不承認"九二共識"，賴清德更拋出"新兩國論"，企圖鞏固"台獨"基本盤，卻為兩岸民眾帶來生活危機。中美競爭加劇，也使局勢更加複雜。雖然美國沒有批評賴清德，但不希望兩岸擦槍走火，一直強調維持現狀。在11月美國大選前，危機不大，可能出現"黑天鵝"；但大選後，無論共和黨還是民主黨獲勝，美國可能更加利用台灣牌，"灰犀牛"或將出現。對此必須提前防範和管控，讓台灣民眾乃至全世界知道，和平與戰爭在一念之間，關鍵在於兩岸關係能否回到和平發展時代，把握"九二共識"的內涵，兩岸問題就可迎刃而解。他認為，民進黨若想繼續執政，就不能繼續在兩岸議題上鋌而走險，因為這不僅會提高兩岸衝突風險，也非美國、日本所樂見。



黃清賢指出，面對當前的兩岸關係，我們必須回到對兩岸定位的正確認識，即兩岸同屬一中，台灣在各方面與中國大陸互動，唯有承認符合"中華民國憲法"本文與增修條文的兩岸定位，才能給台灣空間。他分析，台灣民眾之所以衹有40%支持賴清德，是因為不希望"兩國論"導致兩岸衝突，造成台灣同胞生命財產損失。在此情況下，應該透過同文同種的中華文化，運用其無遠弗屆的DNA拉近兩岸距離，避免進一步分離，這是維護兩岸關係與區域和平的最佳解決方式。

