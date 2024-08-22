中評關注：兩岸專家剖析“台獨”史觀的危害

研討會現場（中評社 袁曉麥攝） 中評社青島8月22日電（記者 袁曉麥）日前，2024年兩岸關係研討會日前在山東青島舉行。來自兩岸的專家學者就反制“台獨”史觀分享了各自的看法。在主題發言環節，專家學者們分析了“台獨”史觀的謬誤與危害並就如何摒除“台獨”史觀建言獻策。



“台獨”史觀的危害不容小覷



廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，兩岸本是同文同種、同根同源，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。但是，“台獨勢力”及民進黨當局長期以來頑固堅持“台獨”立場，不斷推行各種“台獨”活動，包括建構“台獨”史觀，以此來蒙蔽台灣青少年，造成台灣青年一代的歷史記憶混淆、國家認同扭曲與統一意願弱化，也導致兩岸青年在交流上的隔閡，引發兩岸民意對抗，更進一步衝擊到兩岸關係的未來發展，以及國家統一的代價與進程。今天，許多台灣年輕人已不識孫中山、岳飛，搞不清歷史年代順序，把孔子視為外國人，普遍“拒統傾獨”。這都是“文化台獨”“去中國化”、建構“台獨”史觀造成的惡劣後果。不僅如此，“台獨”史觀從多個方面展開的“宏大”敘事，具有較強的迷惑性和誤導力。“台獨”勢力正試圖通過“文化台獨”，以繞開“正名”或“制憲”，達成“事實台獨”，實現“法理台獨”難以直接實現的目的。



中國文化大學副教授劉性仁表示，“台獨”史觀對兩岸關係造成了嚴重危害，其製造了兩岸關係的緊張。“台獨”史觀試圖將台灣文化從中華文化中切割出去，製造中國人和台灣人的對立，混淆了以中國為中心的文化史觀和政治史觀，是一個不道德的行為。對兩岸當局來說，“台獨”都是一個違法行為。雖然“台獨”思想屬於言論自由，但當其通過社會運動或政治實踐付諸行動時，就成為了一種違法行為。同時，“台獨”史觀也為台灣社會帶來了巨大傷害。現階段，“台獨”思想通過政治運動和社會運動，已經在台灣形成了一股巨大力量，成為民粹主義的鼓舞動力。這就導致台灣社會之間的分裂和族群之間的裂解，造成了人們在國家認同和歷史背景認知上的差異。“台獨”史觀亦助長了台灣島內的政治肅殺、反民主和民粹主義，是一種民主倒退的表現。此外，“台獨”史觀對國際區域也造成了傷害，導致區域不穩定及兩岸局勢緊張，加劇了中美關係的對抗和文明衝突，同樣是一種不道德的行為。

