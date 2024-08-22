中評鏡頭：西安大唐不夜城 重現繁華盛景

真的是名副其實的大唐不夜城（中評社 郭至君攝） 中評社西安8月22日電（記者 郭至君）“路不拾遺、夜不閉戶”在古代典籍中有非常多的記載，是中國人耳熟能詳的成語。在《資治通鑒》中，也真切地記載了唐太宗“貞觀之治”時期的“自是數年之後，海內升平，路不拾遺，外戶不閉，商旅野宿焉。”司馬光用這樣的溢美之詞，表達了他對這個時代的肯定，而若是他能夠看到千年以後的西安，定會嘖嘖稱奇，因為那樣美好的景象不再只是文字的描繪，而是能夠展現在普羅大眾眼前。



大唐不夜城，位於陝西省西安市雁塔區的大雁塔腳下，是中國唯一一個以盛唐文化為背景的大型仿唐建築群步行街，南北總長2100米，東西寬500米，為西安地標性景區。大唐不夜城從2002年開建至今，不斷提升街區品質，致力於打造世界級文化IP旅遊休閑街區，已經形成“一軸·兩市·三核·四區·五內街”總體布局，以盛唐文化為背景，以唐風元素為主線，建有貞觀廣場、開元廣場、大雁塔南廣場等主要廣場以及萬國來朝、貞觀紀念碑、唐歷史文化浮雕柱等主題雕塑。



打造特色夜遊街區，是眾多城市點亮“夜經濟”的重要方式。大唐不夜城發展“夜經濟”的精神內核為深邃的歷史文化內涵，在這裡，身著傳統服飾的年輕人穿梭其間，璀璨燈光映襯古韻建築，一步一景都在悄然訴說著千年故事；仿唐建築飛檐鬥拱、層樓叠榭；華燈初上後燈火璀璨、游人如織。白居易筆下的雁塔題名、李白的醉酒吟詩、古詩古畫中的簪花仕女……都通過現代舞蹈、真人演繹、現場互動等形式呈現在世人面前。