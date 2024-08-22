中評關注：兩岸融合發展需久久為功

第六屆兩岸融合發展論壇21日在福建省三明市閉幕（中評社 李子寧攝） 中評社三明8月22日電（記者 李子寧）由中華全國台灣同胞聯誼會、中國社會科學院台灣研究所、閩南師範大學、福建省社會科學院現代台灣研究所、廈門大學台灣研究院共同主辦的第六屆兩岸融合發展論壇21日在福建省三明市閉幕。此次融合發展論壇有近100名兩岸嘉賓學者參加，圍繞“新形勢下深化兩岸融合發展的理論與實踐”等系列議題進行研討。



閉幕式上，北京聯合大學台灣研究院院長、教授李振廣，廈門大學台灣研究院教授唐永紅，福建社會科學院台灣研究所所長蘇美祥及全國台聯副會長楊毅周作總結發言。



李振廣表示，推進兩岸各領域融合發展，需要持之以恒，久久為功。這個過程考驗我們的戰略定力、戰略耐心，也檢驗我們的智慧與能力。在撲面而來的挑戰中，只要我們善於應對，因勢利導、積極塑局，開創出一個有利於台海和平穩定，有利於國家完全統一的兩岸融合發展新局面是完全可以實現的。今年4月，習近平在會見馬英九一行時強調，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。我們要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。這就要求我們在台海局勢依然嚴峻複雜的態勢下，必須從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，積極塑造台海局勢向著有利於中華民族整體利益和兩岸同胞福祉的方向發展，為台海兩岸塑造出一個交流合作、走親走近、互利雙贏、和平穩定的兩岸關係新局面。而奮力推進兩岸各領域融合發展就是從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，推進祖國統一進程。



李振廣表示，從某種意義上說，通過大力推進兩岸各領域融合發展，積極塑造兩岸關係新格局，對於我們勇敢闖過世界百年未有之大變局這道坎，變挑戰為機遇，有著極為重要的意義。

