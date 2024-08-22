田飛龍答中評：台獨被審判懲治命運是注定的

中央民族大學法學院副院長、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍（中評社 李子寧攝） 中評社三明8月22日電（記者 李子寧）當前台海形勢日趨複雜嚴峻，兩岸融合發展面臨挑戰和困難。就有關議題，中央民族大學法學院副院長、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍接受了中評社記者的採訪，他表示，賴清德“5·20”就職演說已經鎖定“務實台獨主義”的基本政治路線，這一路線建立在“台獨黨綱”、“台獨史觀”、“兩岸互不隸屬論”及“中華民國台灣憲制論”相關法理建構的基礎上，繼續深度封殺“九二共識”，“倚美謀獨”，“以武謀獨”，從而構成了極端的本土主義“台獨”勢力。從基本策略上看，賴清德當局一方面開展“重點國家外交”，對美國、日本等極盡勾結之能事，另一方面開展非官方的國際性“外交”，如此次台灣主辦的IPAC年會，推動歪曲聯合國第2758號決議。這是其“務實台獨主義”的典型表現，其根本目標是推進實現台灣的“主權化”和“國際化”，無限接近“台獨”終極目標。



田飛龍指出，賴清德的有關動作對兩岸關係和平發展與國家統一進程造成了嚴重破壞，主要體現在四個方面：其一，徹底封殺“九二共識”，全力阻止兩岸民主協商與共謀統一；其二，全力勾結美國等外部勢力，製造“民主”與“威權”二元敘事和“冷戰”對立，破壞和平統一的基本認知和條件；其三，利用中美關係矛盾和地緣政治衝突，充當冷戰棋子，損害中國的主權、安全與發展利益；其四，全力打壓島內統派力量與活動空間，破壞兩岸和平統一的民心基礎和相向而行的政治願景。

