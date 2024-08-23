海外統促團體負責人齊聚香港 高喊反獨促統

全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行（中評社 林艶攝） 中評社香港8月23日電（記者 林艶）全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行，多位海外統促組織團體有關負責人受邀作主旨發言，集體發出反“獨”促統聲音。



歐洲華僑華人社團聯合會主席曹燕靈表示，“望遠能知風浪小，凌空始覺海波平”。長期以來，由於外敵入侵和歷史遺留等多種因素 叠加，台灣這座原本屬於中國不可分割領土一部分的“寶島”直至現在仍然漂泊在外，與大陸隔海相望。完成兩岸統一更是所有海內外有 識之士的中華兒女畢生夙願。台灣的前途和未 來，不在美日，不在獨立，而在中華民族。台灣衹有回家了，才會看到一個比現在美好太多的明天。我們希望台灣也同香港、澳門一樣，興高采烈地踏上歸途；我們希望五星紅旗飄揚 在高高的阿里山上，輝映在清清的日月潭中。我相信眾志成城就能形成所向披靡的銳氣，同舟共濟就能凝聚氣勢磅礴的力量。台灣必須統一，也必然統一！無論付出多大的代價，無論付出多大的努力，我們也要把台灣早日帶回家！



曹燕靈指出，反“獨”促統事業正站在新的歷史起點，面臨新形勢、新任務和新挑戰。早日實現祖國和平統一是全球中華兒女共同的心願，努力實現民族偉大復興是全球中華兒女共同的事業。為此努力，理應不分居住國，不分區域，不分社團，不分你我。完成祖國統一大業，實現中華民族偉大復興，承載著海內外中華兒女的愛國情懷和共同期盼。歐洲華僑華人社團聯合會、 歐洲中國和平統一促進會將繼續高舉愛國主義 旗幟，團結一切擁護國家和平統一的有識之士、 華僑華人，提升歐洲華僑華人的凝聚力和向心力，為中國和平統一大業做出更積極更巨大的貢獻！



全美中國和平統一促進會聯合會秘書長吳惠秋表示，我們清晰地看到祖國大陸對最終解決台灣問題始終掌握著主動權和主導權，對“台獨”的囂張氣焰及時精準地給予了有力的打擊。圍島軍事演習、部分終止ECFA的關稅減讓等措施出台對“台獨”勢力給予了嚴厲的警告。最近“兩高三部”公布的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》成為懸在“台獨”分裂犯罪分子頭上的一把利劍。毫無疑問，每一次賴清德當局在激進“台獨”道路上的前行一步，掛勒在“台獨”頸項上的絞索就會收緊一圈，中國完全統一的進程就會推進一步！我們旅美華僑華人堅決支持和擁護中國大陸對“台獨”分裂活動嚴厲打擊和嚴懲的各項措施！

