中評關注：美智庫重估台灣現狀 走向戰爭？

希爾認為各方對台灣現狀定義不同，而美台對現狀定義界限不清，導致台海局勢更動盪 昆西視頻 中評社華盛頓8月21日電（記者 余東暉）在一場20日舉行的研判台海現狀變化的美國智庫研討會中，美國學者擔心，北京相信美國允許台灣越過紅線將導致危機。尤其是美國將台灣當作不能失去的戰略資產，意味著美方希望兩岸永久分離，這令台海形勢更加危險。



美國智庫昆西研究所20日舉行“走向戰爭？重估台灣現狀”線上研討會。與會美國學者都認為，台海現狀確實發生了改變，各方對於台海現狀的定義不同，美台對於台灣現狀定義界限不清，長期以來的諒解受到侵蝕，這使得台海不穩，甚至有走向危機之虞。



芝加哥全球事務委員會非常駐高級研究員希爾（Paul Heer）指出：北京、台北和華盛頓對於台海現狀有不同的定義，對於什麼構成了對現狀的改變有爭議。唯一的共同分母是各方都認為，兩岸分治，目前處於和平狀態。有人稱現狀為“不獨、不統、不武”，但在此背後，各方對於一個中國的框架、兩岸關係的性質和台灣問題先前諒解的意義，各有互不相容的觀念。



希爾認為，多個層面的現狀已演變了30年，對現狀最根本、最重要的改變是台灣的民主化。這導致台北和華盛頓至少改變了他們對一個中國框架的看法和他們看待現狀的方式。這導致北京指責台北和華盛頓通過修改或欺騙一個中國框架和提升美台關係來改變現狀和違反先前的承諾；而台北和華盛頓又指責北京通過軍事行為來改變現狀和違背先前和平解決的承諾。