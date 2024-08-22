快評：欲迎陸客　勿將開放措施視為政治籌碼

中評社快評／國民黨“立委”陳玉珍21日與金門縣議會議長洪允典一行啟程飛往北京，為陸客到金門縣觀光旅遊努力。陳玉珍透露行前跟陸委會進行過相關討論，陸委會正面看待這次行程；民進黨“立院”黨團書記長莊瑞雄昨天也稱陳玉珍赴京爭取陸客來台是好事，台灣歡迎陸客，當局也做好因應準備。



陳玉珍對此行抱持正面樂觀的期待，也有信心能帶回好消息，爭取十一能夠迎接陸客，希望陸客屆時可到金門旅遊。陳玉珍又認為，兩岸觀光旅遊若想回到過去的水準與規模，台灣得先解除赴陸旅遊“禁團令”，兩岸進一步全面開放觀光旅遊才可能有契機出現。



兩岸觀光旅遊何時解禁近期受各方關注。台灣“行政院長”卓榮泰8月14日受訪時稱“兩岸友善的門已打開很大，也沒有‘禁團令’”。陸委會副主委梁文傑8月15日稱，只要大陸文旅部宣布台灣列為開放地區，台灣也會願意讓團客過去。既如此，台灣到大陸的“禁團令”應儘速解除。



欲迎陸客，“賴政府”的所謂“善意”必須心口合一，勿將開放措施視為政治籌碼。新冠疫情過後，民進黨當局一再聲稱希望恢復兩岸旅客有序交流，去年台當局曾提出迎“百萬陸客”目標，但最終跳票。問題症結在於政治操弄，是民進黨當局的“兩面手法”、“欲迎还拒”，令兩岸旅遊恢復一拖再拖。



如果陳玉珍及洪允典一行此行有成，10月1日大陸放長假前陸客到金門觀光旅遊可能成真。此前馬祖第一批陸客旅遊團已打了頭陣。卓榮泰稱“兩岸友善的門已打開很大”，是否心口合一、真心願意？且看民進黨當局何時解除“禁團令”。