美智庫討論：兩岸和平統一能否為美國所接受

希爾承認，維持台海現狀就是兩岸持久分離。 昆西視頻 中評社華盛頓8月22日電（記者 余東暉）美國智庫在研判台灣現狀發生改變時，有美國專家承認，維持台海現狀就意味著兩岸持續分離。他問台灣選民：北京提供什麼，能讓你們對統一產生興趣？專家指出，和平統一前景難以想象要克服的政治障礙之一是，台灣已形成的“台灣不是中國一部分”的觀點以及美國對這個觀點的政治支持。



美國智庫昆西研究所20日舉辦“走向戰爭？重估台灣現狀”線上研討會。與會美國學者都認為，台海現狀確實發生了改變，各方對於台海現狀的定義不同，美台對於台灣現狀定義界限不清，長期以來的諒解受到侵蝕，這使得台海不穩，甚至有走向危機之虞。



如何擺脫這種正在把三方推向更糟糕的方向，追逐更多的零和，更具對抗性的行動和算計的不同變量？



芝加哥全球事務委員會非常駐高級研究員希爾（Paul Heer）表示，這是一項艱巨的任務。他認為，華盛頓需要承認並面對這些對台灣現狀的不同定義的事實。特別是要檢視美國定義與台灣定義的不同，澄清“我們的一個中國政策”，使其更具實質性和更可信。



“坦率地說，在許多參與者看來，特別是在北京看來，華盛頓正在朝著‘一中一台’政策的方向發展，並含蓄支持永久性的分離。”希爾承認，這需要許多私下的外交行動，做一些“再保證”的事情，以彌補對軍事威懾壓倒性的強調。