以色列防長：哈馬斯的拉法旅已被擊潰

中評社香港8月22日電／以色列國防部長加蘭特21日說，以軍已擊潰巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在加沙地帶南部的拉法旅。



以色列政府新聞辦公室21日發表聲明說，加蘭特當天在加沙地帶與埃及接壤地區的“費城走廊”視察，與以軍高級官員舉行了作戰形勢評估會議。加蘭特說，以軍已擊潰哈馬斯的拉法旅，並摧毀拉法地區超過150條地下隧道。他還指示部隊集中力量摧毀該地區剩餘的地下隧道。



新華社報導，以色列總理辦公室當天稍晚時候發表聲明說，有媒體報導以總理內塔尼亞胡已同意以色列從“費城走廊”撤軍，這種說法是不屬實的。以色列將堅持實現安全內閣確定的所有目標，包括加沙地帶永遠不再對以色列構成安全威脅。



巴勒斯坦加沙地帶消息人士21日告訴新華社記者，以軍當天空襲加沙地帶北部加沙城一所學校，造成至少5人死亡、多人受傷。遇襲的薩拉赫丁學校收容了大量流離失所民眾，受害者中包括兒童。



以色列國防軍同日發表聲明說，根據情報，以空軍對薩拉赫丁學校內一處哈馬斯指揮和控制中心進行了精準打擊。哈馬斯成員將其作為藏身之處和基地，策劃並實施針對以色列的襲擊。



據巴勒斯坦加沙地帶衞生部門21日發佈的數據，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過4萬巴勒斯坦人死亡、近9.3萬人受傷。