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俄外交部：日本外交政策對地區穩定構成風險
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2024-08-22 15:49:26
中評社北京8月22日電／據央視新聞報導，當地時間8月21日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在例行記者會上表示，日本的外交政策對地區穩定與安全構成明顯風險。日本計劃通過參加美國主導的“聯合核任務”、開展有盟國戰略空軍參與的多邊演習、探討在日本領土部署美國中程導彈的可能性等，來淡化其無核國家地位，這一點尤其令人擔憂。
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