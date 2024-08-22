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日本川崎重工承認篡改船用發動機測試數據
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2024-08-22 13:59:59
中評社北京8月22日電／據央視新聞報導，總台記者21日獲悉，日本製造業巨頭川崎重工當天發布信息稱，已確認該公司存在篡改船用發動機測試數據的不當行為。涉及的船用發動機總數達673台。
川崎重工稱，673台船用發動機中，27台提供給了日本籍船只，646台提供給了外國籍船只。具體的不當行為包括在工廠進行的發動機測試過程中，為了將燃油消耗率保持在客戶允許範圍內，並減少各種數據的偏差，對檢測設備進行改動及篡改數據。
川崎重工對不當行為道歉，並稱將繼續展開調查，防止再次發生類似情況。
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