日本後岸田時代“新人”上位？

日媒：小泉純一郎次子已決定參選自民黨總裁。（圖源：央視新聞） 中評社北京8月22日電／據央視新聞報導，日本自民黨20日宣布，將在9月27日選出新任總裁，接替岸田文雄。日媒稱，今年選舉主打“世代交替”。與此同時，女性候選人也備受關注。



日本外務大臣有意成為首位女首相



當地時間20日，日本印度外長防長2＋2會議在新德里舉行。表面上看，這只是日本外務大臣上川陽子一次普通的外交行程。但在日媒看來，卻有著不一樣的意義，因為這是她公開表明有意參選自民黨總裁後，首次出訪。8月17日，也就是岸田文雄宣布放棄連任的三天後，上川陽子通過社交媒體表示，已經打電話向岸田通報了自己挑戰總裁大位的決心。



上川陽子出生於1953年3月，2023年9月被岸田任命為外務大臣。根據自民黨內相關規定，參選總裁必須獲得20名國會議員的推薦，上川目前正積極尋求黨內同仁的支持。



日媒：小泉純一郎次子已決定參選自民黨總裁



另據多家日媒20日披露，日本前首相小泉純一郎的次子小泉進次郎已經向身邊人士表示，決定參選自民黨總裁。小泉進次郎出生於1981年，畢業於日本關東學院大學和美國哥倫比亞大學。



自2009年踏入政壇開始，小泉進次郎就一直被視為日後擔任首相的熱門人選，不過他至今沒有在公開場合就參選總裁鬆口，19日赴首相官邸同岸田會晤時也拒絕發表評論。



日媒注意到，小泉進次郎如果最終勝出，將成為日本歷史上最年輕的首相。《每日新聞》指出，日本輿論普遍認為，新總裁選出後，將很快宣布解散眾議院、提前大選，自民黨內不少人期待，小泉進次郎年輕的形象可以幫助自民黨打造“革新”的形象，獲得更多民意支持。

