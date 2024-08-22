【
大
中
小
】 【
打 印
】
2024世界機器人大會在京開幕
http://www.CRNTT.com
2024-08-22 12:31:03
2024世界機器人大會在京開幕。（圖源：新華社）
中評社北京8月22日電／據新華社報導，2024世界機器人大會21日在北京拉開大幕，大會包含論壇、博覽會、機器人大賽等活動。今年共有169家企業的600餘件創新產品參展。此次大會以“共育新質生產力 共享智能新未來”為主題。期間將有400餘位國內外專家學者共同探討機器人產業發展的最前沿動態。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
造一個人形機器人，需要哪些關鍵技術？
(2024-08-22 12:28:06)
2024世界機器人大會在京開幕
(2024-08-22 11:41:33)
世界機器人大會將在京舉行
(2024-08-15 12:03:38)
2024世界機器人大會將在京舉行
(2024-08-14 16:53:16)
探傷機器人：地鐵安全的“鋼鐵衛士”
(2024-08-14 16:51:22)
谷歌開發出媲美人類的乒乓球機器人
(2024-08-12 13:53:24)
谷歌開發出媲美人類的乒乓球機器人
(2024-08-12 12:56:14)
有智又有勇的“士兵”，走近地面武裝機器人
(2024-08-12 10:53:26)