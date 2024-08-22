2024世界機器人大會在京開幕。（圖源：新華社） 中評社北京8月22日電／據新華社報導，2024世界機器人大會21日在北京拉開大幕，大會包含論壇、博覽會、機器人大賽等活動。今年共有169家企業的600餘件創新產品參展。此次大會以“共育新質生產力 共享智能新未來”為主題。期間將有400餘位國內外專家學者共同探討機器人產業發展的最前沿動態。