軟件業加速擁抱人工智能

中評社北京8月22日電／據經濟日報報導，工業和信息化部發布的數據顯示，今年上半年，我國軟件業務收入和利潤均保持兩位數增長，軟件業務出口收入增速由負轉正。其中，軟件業務收入62350億元，同比增長11.5%；軟件業利潤總額7347億元，同比增長15.7%；軟件業務出口254.6億美元，同比增長0.6%。



專家認為，上半年，人工智能大模型推動軟件業升級，並賦能千行百業。預計下半年，以雲計算、大數據、人工智能等為代表的軟件技術創新，將持續推動軟件技術、模式、生態變革，不斷催生新增長點，帶動業務收入持續提升。



人工智能帶動產業升級



賽迪智庫信息化與軟件產業研究所副所長蒲鬆濤分析，今年上半年，軟件業總體延續強勁發展勢頭。以雲計算、大數據服務為代表的信息技術服務業帶動作用顯著，收入同比增長12.6%，信息技術服務業務收入占比保持上升趨勢，已占軟件業務收入的67.7%。中部地區軟件發展潛力凸顯，業務收入增速同比增長13.2%，居四大地區首位。其中，山西、安徽、湖北、湖南增速超全國。



賽智產業研究院院長趙剛總結說，上半年，我國軟件業發展呈現三大亮點。企業加大研發投入，人工智能大模型等新興軟件迅速崛起，帶動芯片設計、基礎大模型、垂直大模型等新業態快速發展。數據資源開發利用相關軟件保持較快增長，數據治理、數據標注、數據訓練、新興數據庫等軟件業態加快發展。隨著數實融合推進，工業軟件取得較快發展，並深入賦能產業。



“上半年，我國軟件收入增速顯著，尤其在以大模型為代表的人工智能等新興領域業務增速迅猛。2024年是大模型應用年，大模型面向行業、領域、場景不斷深化創新，成為軟件行業發展的一大亮點。”浪潮集團副總裁、浪潮通軟總經理魏代森說。



騰訊發布的最新財報顯示，今年二季度總營收1611億元，同比增長8%。其中，企業服務業務收入實現雙位數增長率，受益於雲服務業務收入增長以及視頻號商家技術服務費的增長。該季度，騰訊在人工智能領域加大投入。比如，基於基礎模型“騰訊混元”推出AI助手騰訊元寶。此外，騰訊雲還發布大模型知識引擎等三大AI引擎工具，以及專有雲智算套件等高性能計算服務，致力於降低大模型產業落地門檻，縮短從模型到應用的距離。

