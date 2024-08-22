國產遊戲需要更多高質量作品

中評社北京8月22日電／據經濟日報報導，8月20日，被譽為“國內首部3A大作”的國產遊戲《黑神話：悟空》正式上線。上線當日，其在steam遊戲平台登上熱玩榜第一的位置，在線人數突破220萬，位列平台歷史第二位，也成為前十中唯一的國產遊戲。熱度從預售數據中也可見一斑。據統計，全平台預售銷量超120萬份，總預售額突破4億元，打破了國產遊戲預售紀錄。



什麼是“3A大作”？3A概念起源於美國，往往代表著遊戲行業的最高製作標準。有人說是“A lot of money”（大量金錢）、“A lot of resources”（大量資源）以及“A lot of time”（大量時間）；還有人說是“A grade quality”（高質量）、“A level in”（高投入）、“A grade sales”（高銷量）。總結下來，就是研發周期長、資源投入大的高質量產品。



3A產品的缺失一直是我國遊戲行業的短板。近年來我國遊戲產業實現快速發展，但整體生態發展不平衡、不充分，短平快的輕量化休閑遊戲市場占有率、用戶規模持續增長，高標準、好口碑、能“破圈”的產品特別是在海外市場能站住腳的產品少之又少。部分廠商依然在走換皮、山寨的“老路”，期待以“國產替代”的成熟商業模式，誘導玩家“氪金”賺快錢。



客觀看，這其中有我國遊戲產業起步晚，人才、技術積累不夠，具備國家視野和全球競爭力的研發公司有限的原因，但更重要的還是願意沉下心來原創、研發、打磨產品的公司不多。面對3A產品的高額投入、超長研發周期以及回報的不確定性，有耐心、敢於嘗試技術突破的公司畢竟是少數。



《黑神話：悟空》的橫空出世，是中國遊戲產業的一次飛躍，向世界證明了國產遊戲在全球市場上的競爭力和吸引力，也為國產遊戲走向國際市場、為我國遊戲產業的未來發展探索了道路。

