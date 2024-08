國產遊戲需要更多高質量作品

中評社北京8月22日電/據經濟日報報導,8月20日,被譽為“國內首部3A大作”的國產遊戲《黑神話:悟空》正式上線。上線當日,其在steam遊戲平台登上熱玩榜第一的位置,在線人數突破220萬,位列平台歷史第二位,也成為前十中唯一的國產遊戲。熱度從預售數據中也可見一斑。據統計,全平台預售銷量超120萬份,總預售額突破4億元,打破了國產遊戲預售紀錄。



什麼是“3A大作”?3A概念起源於美國,往往代表著遊戲行業的最高製作標準。有人說是“A lot of money”(大量金錢)、“A lot of resources”(大量資源)以及“A lot of time”(大量時間);還有人說是“A grade quality”(高質量)、“A level in”(高投入)、“A grade sales”(高銷量)。總結下來,就是研發周期長、資源投入大的高質量產品。



3A產品的缺失一直是我國遊戲行業的短板。近年來我國遊戲產業實現快速發展,但整體生態發展不平衡、不充分,短平快的輕量化休閑遊戲市場占有率、用戶規模持續增長,高標準、好口碑、能“破圈”的產品特別是在海外市場能站住腳的產品少之又少。部分廠商依然在走換皮、山寨的“老路”,期待以“國產替代”的成熟商業模式,誘導玩家“氪金”賺快錢。



客觀看,這其中有我國遊戲產業起步晚,人才、技術積累不夠,具備國家視野和全球競爭力的研發公司有限的原因,但更重要的還是願意沉下心來原創、研發、打磨產品的公司不多。面對3A產品的高額投入、超長研發周期以及回報的不確定性,有耐心、敢於嘗試技術突破的公司畢竟是少數。



《黑神話:悟空》的橫空出世,是中國遊戲產業的一次飛躍,向世界證明了國產遊戲在全球市場上的競爭力和吸引力,也為國產遊戲走向國際市場、為我國遊戲產業的未來發展探索了道路。