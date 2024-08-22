造一個人形機器人，需要哪些關鍵技術？

全尺寸通用人形機器人開源公版機“青龍”。（圖源：新華社） 中評社北京8月22日電／據新華社報導，“你好，我是青龍人形智能機器人，能幫你做家務。”



“你看桌面上有什麼？”



“我看看。桌面上有三個面包、兩個水果。”



“你幫我清理一下吧。”



“好的，正在為您整理中，我先把面包和水果分類擺放。”



說話間，身高1米85、體重80公斤的“青龍”看向桌面，依次拿起面包和水果，分類放入筐中。現場展示了行走、對話、做家務等能力。



在2024世界人工智能大會上，全球首款通用人形機器人開源公版機“青龍”驚艶亮相。“我們看到，人形機器人可以通過語言信息理解人的意圖，根據現場環境做出綜合判斷並執行任務。”現場工作人員介紹，這個任務看似簡單，實際上體現了“大小腦”的感知、規劃、決策以及控制能力，代表了國內人形機器人技術的領先水平。



“青龍”由國家地方共建人形機器人創新中心（以下簡稱中心）打造，該中心於今年5月，由工業和信息化部和上海市政府共同授牌，落戶浦東。中心科研團隊碩博士占比約80%，研究團隊長期從事人形機器人領域技術研究與軟硬件研發。



擁有43個自由度的“青龍”，代表了目前人形機器人行業比較頂尖的硬件設計水平。“青龍”不僅在硬件參數上達到了國際領先水平，更在具身智能技術的集成與應用上展現出了特有的優勢。“‘青龍’包含人形機器人平台技術、具身智能、數據集和智能訓練場四大技術板塊，我們已經進行了開源，希望更多人參與到人形機器人的技術創新中來。”中心首席科學家江磊說。

