二手私樓成交均價726萬　創八年低

太古城的最新平均價失守千萬，衹有969萬元，較高峰期大削27.6%。（大公報） 中評社香港8月22日電／大公報報導，樓市轉勢向下，物業身價大縮水，今年二手私樓平均註冊金額降至726萬元，按年跌10.8%，較2021年高峰期大削二成，兼創8年新低。樓價跌，推升細價上車盤交投占比，今年首7個月全港二手住宅買賣之中，價值500萬元或以下的成交比例達53.4%，按年大增11.1個百分點，較2021年更飈升近30個百分點。



據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，今年截至8月20日，本港平均每宗二手私宅註冊金額錄約726萬元，較去年全年平均約814萬元跌約10.8%，對比2021年平均約909萬元大幅下挫20.1%，創2016年後的8年新低。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，雖然樓價於今年2月全面撤辣後一度回穩，但受困於經濟﻿復甦步伐緩慢，以及息口遲遲未降等因素，樓價再次回落，導致平均每宗二手私宅成交金額下跌。



十大屋苑中，9個的平均價較2021年回落逾二成，其中鰂魚湧太古城大削27.6%，最新平均價已失守千萬，錄969萬元；其次是荔枝角美孚新邨，較2021年回落27.2%。備受上車客歡迎的沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，平均成交價均跌穿500萬元，分別錄約494.7萬元及約453萬元，均較3年前低22%以上。

