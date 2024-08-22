冰雪消費反季熱：“冷經濟”釋放“熱效應”

8月3日，正在內測階段的上海耀雪冰雪世界室內場景。（圖源：新華社） 中評社北京8月22日電／據新華社報導，這個暑期，冰雪運動和旅遊休閑消費持續升溫，演繹著“冰與火之歌”。



各地推動滑雪、娛雪與文旅活動、體育賽事等多元融合，延伸冰雪運動產業鏈條，“冰雪熱”正從“一季熱”向“四季熱”發展。



“反季玩雪”成避暑新亮點，南方人更青睞



今年暑期，位於上海市閔行區的華潤上海萬象城冰場十分熱鬧。這裡平均每天接待超340人次，較去年同期顯著增長。消費者中，有約80%是前來訓練滑冰、冰球等項目的青少年學員，除了上海本地居民外，還有來自浙江、江蘇等地的遊客。



驅車約10公里前來的市民汪鑫介紹，幾年前一家人去長白山旅遊後就“種草”了冰雪運動，如今6歲的女兒在夏季每個周末都來訓練滑冰。



這個暑期，“反季玩雪”成為不少人休閑娛樂的新選擇。在湖北武漢，不久前正式開業的湖北文旅·武漢冰雪中心已累計接待遊客超2萬人次，飄雪廣場、極光穹頂等室內景觀成為“打卡”點；WS熱雪奇跡單日接待量一度突破4000人次，極速雪圈、冰滑梯等項目吸引年輕人結伴體驗。



在我國北方，西安熱雪奇跡室內滑雪場進入暑期後熱度攀升，今年7月接待遊客超過1.5萬人次，其中21歲至35歲的客群占比超過50%。來自山東的大學生任佳偉告訴記者，今年暑假他專程策劃了4天的西安滑雪之旅。“現在室內滑雪場越來越完善，一年四季想滑就滑。”任佳偉說。



攜程平台上，今年7月滑雪相關產品搜索量環比6月增長89%，其中室內滑雪訂單量上漲70%。去哪兒數據顯示，7月以來室內滑雪、滑冰、冰球等冰雪運動類旅遊產品預訂量環比6月增長四成以上。



去哪兒大數據研究院研究員肖鵬說，北京冬奧會後，不僅北方冰雪經濟持續發展，南方也逐漸進入規模發展階段，特別是上海、廣東、浙江等南方地區居民，更青睞暑期“反季”冰雪活動，形成避暑新亮點。

