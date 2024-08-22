中評社北京8月22日電／網評：凝聚全球華人反“獨”促統力量



來源：大公網 作者：馬浩文



在迎來中華人民共和國75周年華誕之際，全球華僑華人促進中國和平統一大會日前在香港舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發來賀信，希望廣大港澳台同胞和海外僑胞把握歷史大勢，堅守民族大義，共同反“台獨”促統一。



王滬寧在賀信中表示，長期以來，廣大港澳台同胞和海外僑胞秉持民族大義，踴躍投身反“獨”促統運動，為促進兩岸各領域交流融合、增進國際社會堅持一個中國、推進祖國和平統一進程作出了積極貢獻。希望海內外統促會組織和各界愛國友好人士以此次大會為契機，廣泛凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量，為港澳台海外反“獨”促統運動發展注入新動能。



大會以“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”為主題。我與來自全球的1200餘名中華兒女齊聚一堂，共同見證了團結的力量和共同願景的實現。會議通過了《香港宣言.2024》，宣言指出，兩岸同胞血脈相連，任何力量都切割不斷。雖然兩岸尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割，台灣是中國領土一部分的地位從未改變。宣言嚴正警告，“台獨”分裂勢力，擋不住家國團圓的歷史大勢，“挾洋謀獨”是死路一條；外部幹涉勢力，阻擋不了中國統一的滾滾車輪，“以台制華”注定失敗。號召全體中華兒女團結起來，共擔民族大義，堅定反“獨”促統，攜手共創國家統一和民族復興的美好未來。



大會的成功舉辦不僅彰顯了中華民族的凝聚力，也為未來的統一與復興奠定了堅實的基礎。全體與會者一致表示，將不懈努力，為實現中華民族的偉大復興而奮鬥。



國家主席習近平在二十大報告中強調，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。



