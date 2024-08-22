稅收優惠政策助力機器人產業發展

中評社北京8月22日電／據新華社報導，8月21日，2024世界機器人大會在北京北人亦創國際會展中心開幕，本屆大會以“共育新質生產力 共享智能新未來”為主題。自2015年首屆舉辦以來，世界機器人大會已邁入第十年，成為機器人領域最具影響力的國際盛會之一，為全球科技界、產業界搭建了溝通協作、開放共享的交流合作平台。



北京經濟技術開發區作為世界機器人大會的永久舉辦地，目前已經擁有機器人生態企業百餘家，其中半數是專精特新企業。作為屬地稅務機關，國家稅務總局北京經濟技術開發區稅務局推出“亦稅連亦企”綜合協調服務保障機制，為北京建設全國機器人產業高地貢獻“亦稅”力量。



在北京東港瑞宏科技有限公司展位，機器人化身“稅務幹部”，可通過大數據語言模型理解納稅人提出的稅務問題，通過AI算法提供最佳的業務回復。



東港瑞宏相關負責人表示：“我們在機器人的研發中，享受到了研發費用扣除等多項稅收優惠政策，這些政策真金白銀地緩解了我們的資金壓力，我們投入到新技術研發中的資金更多了。”



此次展會，外資企業SMC集團展示了數智化、節能化及協作機器人系列產品。SMC集團相關負責人表示：“公司在中國已經發展近30年了，隨著多元化的經營，涉及的稅收政策也日趨複雜，往往很難通過單次簡單的咨詢解決問題。”



“開發區稅務局瞭解到我們的情況後通過‘亦稅連亦企’機制聯繫到我們，邀請我們的財務負責人來到‘亦稅會客廳’，組織各稅種的業務骨幹與我們一起座談，現場開展有針對性的專項輔導，提升稅企之間的複雜事項的溝通交流效率。”