發揮財稅政策“指揮棒”作用

中評社北京8月22日電／據經濟日報報導，近日發布的《中共中央 國務院關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》（以下簡稱《意見》）提出，健全綠色轉型財稅政策。財稅政策是推動綠色低碳發展的重要支撐，在促進企業節能降耗、助推資源高效利用、帶動綠色消費等多方面，發揮著引導全社會向“綠”而行的“指揮棒”作用。



政策體系不斷完善



《意見》提出，積極構建有利於促進綠色低碳發展和資源高效利用的財稅政策體系，支持新型能源體系建設、傳統行業改造升級、綠色低碳科技創新、能源資源節約集約利用和綠色低碳生活方式推廣等領域工作。



“綠色轉型需要充分發揮市場的作用，但也應看到，綠色發展會產生積極正面的外部性，這種外部性難以通過市場得到補償。如果沒有合適的補償，綠色轉型必然會受到影響。通過財稅政策充分補償綠色轉型產生的社會價值和經濟價值，對於綠色發展具有重要意義。”中央財經大學中國公共財政與政策研究院教授喬寶雲表示，財稅政策既要發揮市場“無形的手”作用，也要體現政府“有形的手”作用，精準有效助力經濟社會發展全面綠色轉型，實現可持續發展。



近年來，為加快發展方式綠色轉型，我國不斷健全多元化生態環境保護投入渠道。2023年，財政部門持續支持深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，評估完善北方地區冬季清潔取暖補助政策，將12個城市納入農村黑臭水體治理試點範圍，加強土壤污染源頭防控和風險管控，強化治污成效考核激勵。加大流域橫向生態補償機制建設力度，引導新建黃河幹流甘寧段、寧蒙段，長江幹流湘鄂段、蘇皖段、鄂贛段，以及永定河冀京段等流域省際補償機制。



同時，新增支持河北白洋澱上游流域、吉林鴨綠江重要源流區、海南南部典型熱帶區域等7個山水林田湖草沙一體化保護和修復工程項目，“十四五”時期以來累計支持項目27個，全面覆蓋“三區四帶”國家生態安全屏障。此外，支持開展國土綠化試點示範、歷史遺留廢棄礦山生態修復示範工程、海洋生態保護修復工程等項目，提升重要生態系統多樣性、穩定性和持續性。



今年，中央財政安排大氣、水、土壤污染防治轉移支付651億元，支持北方地區冬季清潔取暖，以長江、黃河流域為重點加強水污染治理，強化土壤污染源頭防控。同時，中央財政設立專項補助資金，支持打好“三北”工程攻堅戰。深入實施山水林田湖草沙一體化保護和修復工程，推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設。今年，中央財政安排重點生態功能區轉移支付1121億元，引導地方加強生態保護。

