跨境電商發展何以“後發先至”

中評社北京8月22日電／據經濟日報報導，隨著全球化和數字化不斷深入，跨境電商已成為帶動全球經濟增長的新引擎，是衡量一個國家數字經濟活力的重要標尺。在前不久發布的《世界互聯網大會跨境電商實踐案例集（2024年）》中，中國（青島）跨境電子商務綜合試驗區公共服務平台案例成功入選。青島的跨境電商起步不算早，但後發先至，一個面向東北亞、輻射全國的跨境電商綜合樞紐正在加速崛起。



分揀、驗貨、打包……8月16日，在青島狼王發製品有限公司產品倉庫，工作人員正忙著發貨。“這些訂單都是當天線上銷售渠道發來的。”該公司總經理劉曉振說，“我們的產品主要通過跨境電商銷往美國市場，這幾年銷量增長很快。”



青島跨境電商獲批較晚，發展初期並不順利，曾導致不少企業棄青南下。對此，青島奮起直追，2021年、2022年連續兩次蟬聯全國跨境電商綜試區“成效明顯”一檔城市。海關統計顯示，截至今年上半年，青島市備案跨境電商企業2361家，占全市外貿進出口實績企業的十分之一；今年上半年實現進出口規模約569.3億元，同比增長23.8%。青島跨境電商是如何實現“彎道超車”的？



發力“中途跑”



在跨境電商業務發展之初，青島起跑慢了。2014年，當上海、重慶等5個全國首批跨境電商試點城市發展兩年之後，青島的保稅備貨運營資質還沒有獲批。而這“落下的一步”，也導致了不少企業和創業者的離開。



“2015年，我們把倉庫、設備、人員都備齊了，卻因為保稅備貨政策缺失無法開展業務，只能忍痛搬離。”唯品會青島保稅倉負責人王洪江說。類似的“離別”也發生在不少創業者身上。馬瑞龍是一名“95後”，在青島讀大學時就從事跨境電商創業，畢業後他本想留在青島創業，卻因政策欠缺不得不選擇離開。



所謂保稅備貨，是指跨境電商企業可以提前集中採購進口商品，將貨物統一由海外發至國內保稅倉庫，無需立即繳稅，通過電商平台銷售清關時再繳稅即可。保稅備貨有助於降低企業採購和物流成本，大大縮減消費者消費成本和時間，成為跨境電商企業進口業務的重要選擇。面對起跑失利，青島立足自身毗鄰日韓兩國的區位優勢，努力提前做足功課，力求實現後發先至。

