7月人民幣貸款餘額較年初增13.5萬億元

中評社北京8月22日電／據人民日報報導，月21日，國務院新聞辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會。國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示：“金融機構服務實體經濟的能力進一步提升，特別是對重大戰略、重點領域、薄弱環節的金融供給持續增加，更加精準高效。”



城市房地產融資協調機制取得階段性成效



金融機構服務實體經濟的能力進一步提升。7月末，人民幣貸款餘額為251萬億元，較年初增加13.5萬億元；銀行保險機構債券投資餘額103萬億元，較年初增加4.9萬億元；保險資金運用餘額31萬億元，較年初增長7.4%。



資金結構更加優化。7月末，製造業貸款同比增長11.4%，高技術產業貸款同比增長13.9%；普惠型小微企業貸款同比增長17.1%；養老產業貸款較年初增長16.1%。前7個月，保險業賠款和給付支出1.39萬億元，同比增長30.2%。



今年5月，金融監管總局印發做好金融“五篇大文章”的指導意見。肖遠企表示，將督促金融機構認真落實科技型企業全生命周期金融服務工作要求，引導和培育更多長期資本、耐心資本投早、投小、投長期、投硬科技；提升綠色金融服務的精準性和有效性；進一步推動關於推進普惠金融高質量發展的實施意見落實落地落細；要求保險機構在養老保險產品設計方面，更加簡單、便捷、穩健；推動數字技術在金融領域創新應用，提升金融機構管理水平。



城市房地產融資協調機制取得階段性成效。目前，商業銀行已審批“白名單”項目5392個，審批通過的融資金額近1.4萬億元。“符合規定的‘白名單’項目及時獲得資金支持，為促進項目建成交付、保障購房人合法權益、穩定房地產市場發揮了積極作用。”金融監管總局統計與風險監測司司長廖媛媛說。



今年以來，銀行機構對房地產行業的融資保持穩中有增態勢。截至目前，房地產開發貸款餘額較年初增長4000多億元，經營性物業貸款餘額同比增長19%。今年前7月，商業銀行新發放個人住房貸款3.1萬億元，有效支持了居民剛性和改善性住房需求。

