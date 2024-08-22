通報3起整治形式主義為基層減負典型問題

中評社北京8月22日電／據新華社報導，日前，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳對3起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。具體如下：



1.吉林省長春市教育局違規開展創建示範活動、南關區教育局長期借調教師。2023年，長春市教育局在不具備創建示範活動開展權限情況下，開展“依法治校示範校”創建工作，並將上級單位“兩年一創建”的頻次加碼為“一年一創建”，將上級單位下發的98項評價指標層層分解為179項打分標準，導致有的申報學校準備了約1000項評審材料，給基層學校增加負擔。2024年3月，在中央已部署創建示範活動清理優化工作後，長春市教育局仍未及時叫停“依法治校示範校”創建工作。同時，長春市南關區教育局長期從中小學校抽調借用教師，借調教師占全局工作人員比重曾高達60%以上，有的借調時間超過20年。



2.江蘇省鎮江市揚中市繞道社會組織或國有企業規避審批、攤派費用舉辦河豚節。2016年至2023年，揚中市未履行報批程序，以揚中市河豚協會或國有企業名義共舉辦7屆河豚節，實際由政府主導，活動方案經市委、市政府會議研究確定，相關黨政機關參與主辦或協辦，共支出費用8400餘萬元。其中以“社會團體會費”、“廣告宣傳費”等名義向所屬機關事業單位、鄉鎮（街道）、村（社區）、國有企業等攤派4200餘萬元，向民營企業、商業銀行等單位及個人拉贊助740餘萬元，承辦河豚節的國有企業墊資3400餘萬元。7屆河豚節共舉辦6場文藝活動，費用主要為攤派或變相攤派的資金。



3.國家管網集團辦公室對各部門各單位召開會議缺乏統籌，導致開會多陪會多，幹部職工反映比較強烈。據統計，2022年，國家管網集團總部（含部門單位）要求下屬企業參加的會議800餘次，平均每個工作日超過3次，2023年某下屬公司參加集團及各部門各單位會議280餘次，平均每個工作日都有會議。2023年9月有關方面指出其“開會多陪會多”問題，此後6個月內會議數量不降反升。會議多陪會多擠占大量工作時間，國家管網集團幹部職工對此反映比較強烈。