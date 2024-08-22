鄭州深化以案促改促治　守牢耕地保護紅線

中評社北京8月22日電／據中國紀檢監察報報導，近日，河南省鄭州市金水區紀委監委駐區政協紀檢監察組工作人員來到轄區違法違規占用耕地問題發生地，實地檢查整改情況，督促駐在單位以更實措施扛牢耕地保護政治責任。



鄭州市紀委監委立足“監督的再監督”職能定位，聚焦耕地保護這一“國之大者”，持續深化以案促改、以案促治，督促各級各部門扎實履責，守好耕地保護紅線。



該市紀委監委堅持政治監督定位，會同市自然資源和規劃局、市農業農村局等16家單位出台耕地保護以案促改促治工作方案，成立以市紀委副書記、市自然資源和規劃局黨組書記為“雙組長”的領導小組，將紀檢監察機關專責監督與相關職能部門業務監督有效融合，高標準推進整改落實。同時，結合階段任務，召開專題會議，梳理難點堵點，明確工作方向。



在開展以案促改促治工作中，該市紀委監委將實地督導貫徹始終，著力推動問題整改到位。組建3個督導組，聚焦縣鄉黨委政府主體責任、職能部門和農村基層組織監管責任、紀檢監察機關監督責任落實情況，重點圍繞新發生問題、群眾反映強烈問題等，對轄區內15個區（縣、市）開展全覆蓋實地督導檢查，今年已發現各類問題50餘個，約談提醒10人次，交辦問題線索36件。同時，督促市自然資源和規劃局等職能部門組織開展整改質效“回頭看”，完成2824個點位的復核上報工作。



同時，鄭州市紀委監委強力推進案件查辦，從嚴查處各類違法違規占用耕地問題背後的腐敗、作風和責任問題。“我們重點查辦了鄭東新區違法違規占用耕地建設象山公園項目問題，鄭東新區管委會原三級調研員霍某等6人受到相應處理；掛牌督辦管城回族區畢河村違法違規占用耕地‘死灰復燃’問題，南曹街道人大工委原主任邵某等9人受到嚴肅處理。”鄭州市紀委監委有關負責同志介紹，今年，該市紀委監委還重點督導查辦了高新區雙橋辦事處莊王村違法違規占用耕地案，目前已對鄭州市自然資源和規劃局高新分局局長孫某某等18人立案審查調查。截至目前，該市共處置違法違規占用耕地相關問題線索249件，黨紀政務處分80人。



著眼於鞏固以案促改促治工作成果，確保常態長效，鄭州市紀委監委深入剖析問題根源，督促地方黨委、政府和相關職能部門全領域、全過程梳理排查權力運行漏洞，重點從規範權力運行、加強監督制約、暢通檢舉渠道等方面查漏補缺。目前，已推動建立健全耕地保護領域職責規定、執法規範、內部管理等方面制度機制74項，推動制定《鄭州市依法沒收違法用地地上建築物及其他設施處置暫行辦法（試行）》等法規文件。