印度一制藥廠發生爆炸　至少7人死亡

中評社北京8月22日電／據新華社報導，據印度媒體報導，印度東南部安得拉邦一家制藥廠21日發生爆炸並引發火災，造成至少7名工人死亡、30餘人受傷。



報導說，該制藥廠一個化學反應裝置發生爆炸，附近村莊居民聽到巨大爆炸聲。事故發生後，數十輛消防車前往滅火，但現場煙霧彌漫，救援行動一度受阻。目前傷者已被送往附近醫院，其中多人嚴重燒傷。