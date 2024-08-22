富權：一個中國政策重返美國民主黨黨綱

中評社香港8月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：一個中國政策重返美國民主黨黨綱。以下為文章內容。



美國民主黨全國代表大會於十九日至二十二日在芝加哥舉行。本來，按照美國民主、共和兩黨的慣例，在總統換屆選舉前舉行的“全代會”，其主要功能是選出代表該黨出戰總統大選的參選人；但今年對於民主黨來說，有點“不按牌理出牌”，因為在拜登宣布退選亦即不再爭取連任後，民主黨已經在虛擬電子投票中正式提名現任副總統賀錦麗為第四十七任總統候選人，而且賀錦麗也已經宣布沃爾茲為其副手搭檔，因而這次民主黨“全代會”的職能任務有所調整。而其中最重要的討論及修改黨綱一項，竟然擺在“全代會”議程的第一天，可見民主黨為了爭取勝選，尤其是有應對口才了得，而且發言多變有如“無定向飛劍”的共和黨特朗普，是要備足“彈藥”，除了是在選戰策略上狠下工夫，尤其是要設法穩固“搖擺州”之外，就是要以其政綱吸引非支持者選民亦即“中間選民”的關注和支持。



根據民主黨“全代會”公佈的新黨綱草案，民主關注的範圍廣泛，涉及降低通貨膨脹、緩解氣候變化和解決槍支暴力問題。而在其第九章“強化美國全球領導地位”中，強調繼續強化聯盟與夥伴關係，確保中國無法脅迫鄰國、無法推翻國際規則，以保護美國的安全與繁榮。黨綱並稱，即使與中國進行競爭，也將持續負責任地管理雙方關係，避免升級為代價高昂的衝突。而最值得注意的是，新黨綱將涉台部分放在中國一節，而非印太一節。雖然但首度納入“六項保證”，但卻也重申美國的一中政策，堅定承諾維持台海和平與穩定，確保無任何一方片面改變現狀。



台灣當局“外交部”對美國民主黨新黨綱納入“六項保證”，欣喜若狂，發表聲明聲稱，這不僅是民主黨綱再次表明對台堅定支持，更是首次提到“堅定承諾維持台海和平與穩定”以及“六項保證”等文字，足見友台力道強勁。



但台灣當局“外交部”卻不敢提到，美國民主黨新黨綱卻更是重提“一個中國政策”。而在四年前的民主黨“全代會”上，是將其黨綱中原有的“一中政策”刪除了的，現在又重新將之納入新黨綱。因而可以理解，美國民主黨為了減輕重提“一中政策”對美國國內及對台灣當局的衝擊力度，而也同時將“六項保證”擺了上去。因此，民進黨當局的欣喜，可能是“表錯情”。

