海南緊盯民生熱點持續懲治“蠅貪蟻腐”

中評社北京8月22日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，懲治“蠅貪蟻腐”，讓群眾有更多獲得感。中央紀委國家監委部署開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治以來，海南省紀委監委牢固樹立人民至上理念，深入貫徹落實中央紀委三次全會精神，帶動全省各級紀檢監察機關迅速行動，堅決整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，不斷增強群眾獲得感、幸福感、安全感。



海南省委高度重視集中整治工作，省委常委會第一時間傳達學習有關精神，部署全省集中整治工作。省紀委監委深入學習領會習近平總書記有關重要論述和重要指示批示精神，按照中央紀委國家監委部署要求，集中時間、集中精力、集中力量，下大氣力糾治各種損害群眾利益的不正之風和腐敗問題，確保全省集中整治工作取得實實在在的成效。



“懲治‘蠅貪蟻腐’要堅持大抓基層鮮明導向，把監督觸角向基層延伸、向群眾靠近、向一線下沉。”海南省紀委監委有關負責同志說。



省紀委監委統籌力量，推動全省集中整治工作開好局、起好步。聚焦村居、鄉鎮、縣域和醫藥、執法司法、教育等重點領域，分級分類壓茬推進案件辦理，集中火力攻堅；選取鄉村振興、教育、基建工程和招投標、醫藥、政務服務等5個領域存在的突出問題，由省紀委副書記牽頭組織開展專項整治；提級辦理基層腐敗案件，採取提級管轄、指定管轄、“帶件下沉”督導等方式，督辦重點案件215件，發布集中整治立案信息和典型案例通報，不斷釋放從嚴整治的強烈信號。



為推動監督力量下沉，省紀委監委結合海南“省直管市縣”體制特點，“一竿子插到底”下沉市縣督戰，將全省劃分為4個片區，強化指導督辦，分片組織召開現場交流會，推廣好經驗好做法。強化案件質量把關，加強對市縣紀檢監察機關案件審理工作的指導，對同一類型、情節、領域的涉嫌違紀違法問題，堅持一把尺子量到底，避免畸輕畸重。



“市紀委監委上次走訪後，僅用1個月就解決了長期未發放的椰子苗管護費問題，大家心裡都很激動。”近日，文昌市昌灑鎮白土村的村民們收到了24萬餘元椰子苗後期管護費，該村村幹部邢詒修高興地說。集中整治以來，文昌市紀委監委針對群眾反映強烈、推進難度大的信訪事項，實行領導幹部下基層調研督導機制，推動解決了困擾白土村144戶造林戶的椰子苗管護費未撥付問題。

