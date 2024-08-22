黑龍江鶴崗加強警示　築牢拒腐防變思想堤壩

中評社北京8月22日電／據中國紀檢監察報報導，“程某某對村民欠繳的機動地承包費29萬餘元的問題視而不見，嚴重損害村集體利益……經綏東鎮黨委會審議，決定給予程某某黨內嚴重警告處分。”近日，黑龍江省鶴崗市綏濱縣綏東鎮黨委主要負責同志在該鎮綏興村黨員大會上宣布了對村黨支部書記程某某的處分決定。嚴肅的氣氛、嚴格的處分，令在場的綏興村“兩委”班子成員及全體黨員深受警醒。



“我們在調研中發現，我市部分村（社區）‘兩委’班子成員違紀違法問題之所以易發多發，與其對黨規黨紀和法律法規學習不主動、紀法意識淡薄有較大關係。”鶴崗市紀委監委有關負責同志介紹，為有效解決部分村（社區）“兩委”班子成員存在的對紀法不重視、不在意問題，該市紀委監委專門加強對村（社區）“兩委”班子成員警示教育。



為提升警示教育效果，該市結合實際，開展各具特色的系列活動。在村層面，各村（社區）通過宣布處分決定、組織黨性剖析，用“身邊事”教育“身邊人”，推動廣大基層黨員形成遵規守紀的思想自覺和行動自覺。在鄉鎮層面，各鄉鎮（街道）通過通報一次處理措施、進行一次廉政輔導等活動，推動村（社區）“兩委”班子成員知敬知畏、知醒知止。“在縣區層面，各縣區紀委監委則選取當地村（社區）‘兩委’班子成員違紀違法典型案例，編印農村幹部違紀案例匯編，並在各村召開專題會議進行巡回宣講。”鶴崗市紀委監委有關負責同志介紹，案例匯編和巡回宣講深刻剖析案件特點，講明紀律規矩，把身邊的典型案例作為以案明紀、以案說法、以案促改的“活教材”，引導基層黨員幹部從思想深處尊崇紀法、嚴守底線。



“下一步，我們將不斷鞏固深化村（社區）‘兩委’班子成員警示教育，為基層黨員幹部打好‘預防針’，以風清氣正的基層政治生態助力鄉村振興。”該市紀委監委相關負責同志表示。