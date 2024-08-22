江蘇一區聚焦農村集體“三資”領域糾治問題

中評社北京8月22日電／據中國紀檢監察報報導，近日，江蘇省南通市海門區紀委監委工作人員在回訪包場鎮落實紀檢監察建議情況時瞭解到，該鎮已按照紀檢監察建議要求執行村現金會計和總賬會計分設制度，村級財務管理得到進一步規範。



此前，海門區紀委監委在查辦包場鎮某村黨總支原副書記黃某某監守自盜、侵占挪用集體資金嚴重違紀違法案的基礎上，深入剖析農村集體“三資”領域腐敗問題產生的原因，有針對性地向包場鎮制發紀檢監察建議，並同步向區農業農村局發出風險提示函，推動開展全區農村集體“三資”領域專項整治。



在專項整治過程中，該區紀委監委推動包場鎮召開以案促改警示教育大會，用身邊案教育身邊人；制定包場鎮農村集體“三資”規範化管理實施細則，圍繞年度收支預（決）算、收入管理、支出管理、財務審核等重點，全方位堵塞制度漏洞；利用每月村級財務集中審核日，常態化開展村級財務交叉檢查工作。



為凝聚工作合力、突出工作重點，海門區紀委監委聯合區農業農村局、各區鎮力量成立工作專班，重點圍繞村集體債權債務、資產資源發包、經濟合同簽訂和票據管理等方面，開展全面排查、集中整改。



強化行業主管部門監管責任，該區紀委監委結合案件暴露出的權力運行監管盲區和廉潔風險，推動相關職能部門各負其責、同向發力，打好“懲治”和“治理”組合拳。針對農村產權交易機制不健全、運用水平不高等問題，該區紀委監委督促職能部門健全完善農村產權交易管理辦法、農村產權交易細則等制度，並拓展運用行業數字化管理平台系統模塊功能，將各村集體資產資源合同同步錄入系統，實現智能化監管。



盤活農村集體資產是發展新型農村集體經濟、關係鄉村全面振興的重點之一。此前，專項整治工作專班對全區農村集體資產開展走訪核查時發現，海門港新區致中村一處集體廠房年久失修，閑置多時。專班隨即會同海門港新區農經部門和致中村共同商討方案，推動該房屋進駐農村產權交易平台招租並加強宣傳，盡可能吸引更多人參與競標。最終，經過競價，該集體廠房順利出租，每年為村集體增加近2萬元收入。



據統計，截至目前，該區共盤活利用7個區鎮10個村11處共計6754.54平方米的閑置集體資產，每年為村集體增加收入60餘萬元。集中整治以來，海門區已在農村集體“三資”領域立案查處48人，排查發現問題581個，推動完善制度6項，整改問題246個。