中建交通緊盯重點環節　推動廉潔履職用權

中評社北京8月22日電／據中國紀檢監察報報導，中建交通緊盯工程項目關鍵環節和關鍵崗位人員強化監督，嚴肅查處利益輸送、私設“小金庫”、虛增結算、“吃拿卡要”等違規違紀違法問題，護航項目廉潔高效建設。“圍繞建築工程項目工程量大、過程環節多、權力集中的特點，我們持續開展與‘一把手’談心談話工作，集團紀委與子分公司‘一把手’，子分公司紀委與項目‘一把手’開展一對一面談，談黨規黨紀、談問題不足、談依法合規用權。”中建交通紀委相關負責人介紹，該公司紀委緊盯“一把手”這個“關鍵少數”層層壓實責任，推動企業各級“一把手”擰緊思想總開關，發揮好模範帶頭作用，以上率下增強廉潔自律的思想自覺和行動自覺。



著力破解基層監督力量薄弱、觸角不廣不深等難題，中建交通持續優化紀檢組織機構建設，選優配強專職紀檢幹部，統籌用好監督力量。中建交通一公司紀委協同上級紀委針對重點項目開展聯合監督，對超標準乘車、違規報銷等違反中央八項規定精神問題嚴肅查辦，持續推進作風建設；堅持問題導向，延伸基層監督鏈條，聚焦建築工程項目中的“人、財、物”等重點環節，聯合公司職能部門開展項目駐點監督檢查，系統分析工程建設、招標採購、合同簽訂等業務數據，查處權力尋租、靠工程吃工程、插手干預項目、虛增工程量等問題，推動化解項目風險。



為引導黨員幹部堅定理想信念、廉潔履職用權，中建交通紀委注重常態化開展年輕幹部、新任職幹部專題警示教育活動，組織相關人員觀看警示教育片，通報公司內部員工違規違紀違法行為，以身邊事警示身邊人，不斷築牢拒腐防變思想防線，推動營造企業良好政治生態。