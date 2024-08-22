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四川省平武縣紀委監委整合監督力量走基層
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2024-08-22 12:25:09
圖為近日，四川省平武縣紀檢監察幹部在高村鄉民主村向群眾瞭解相關情況。（圖源：中國紀檢監察報）
中評社北京8月22日電／據中國紀檢監察報報導，四川省平武縣紀委監委整合監督力量走基層、訪民生、解難題，收集群眾身邊的不正之風和腐敗問題線索，切實維護群眾利益。
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