圖為近日，四川省平武縣紀檢監察幹部在高村鄉民主村向群眾瞭解相關情況。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京8月22日電／據中國紀檢監察報報導，四川省平武縣紀委監委整合監督力量走基層、訪民生、解難題，收集群眾身邊的不正之風和腐敗問題線索，切實維護群眾利益。