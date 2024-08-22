哈爾濱：監督保障重點項目建設廉潔高效

圖為近日，哈爾濱市紀委監委相關監督檢查組深入三聯藥業新增全自動生產線建設現場，走訪瞭解施工進度和政策落實情況。（圖源：哈爾濱市紀委監委供圖） 中評社北京8月22日電／據中央紀委國家監委網報導，黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，是新起點上推動全面深化改革向廣度和深度進軍的又一次總動員、總部署，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。在全面推進中國式現代化建設進程中，重點項目具有宏觀效益顯著、工期緊迫性強、投資量較大、處於項目群中心等特點，對推動國民經濟整體發展起關鍵作用。紀檢監察機關要完整、準確、全面學習領會《決定》精神，深刻把握進一步全面深化改革的主題、重大原則、重大舉措、根本保證，自覺融入和服務大局，將監督保障重點項目建設作為服務大局的重要工作部署，立足職能職責抓好貫徹落實，以高質量監督執紀執法保障改革部署落地見效。



加強監督保障重點項目建設的實踐探索



近年來，黑龍江省哈爾濱市紀檢監察機關圍繞重點項目建設全要素、全鏈條、全環節，“查、改、治”一體推進，辦案、治理、監督、教育貫通融合，有力保障項目建設提質增效，為全市高質量發展、可持續振興提供了堅強保障。



以強化監督檢查為重點項目建設保駕護航。深學細悟篤行習近平總書記考察黑龍江期間重要講話重要指示精神，對標對表建立專項監督台賬，將川航哈爾濱運行基地等重點項目建設納入監督範圍，出台招商引資項目建設跟進監督工作實施方案，確保重點項目建設到哪裡監督檢查就跟進到哪裡。聚焦黑土地保護、亞冬會籌備、水利工程建設、城鎮老舊小區改造、鄉村振興等領域重點項目建設，強化全過程全鏈條監督，落實台賬管理、督查問責、監督“回頭看”等制度，確保重點項目建設落實見效。健全“室組”聯動監督、“組組”協同監督等機制，聯合發改、工信、營商等職能部門合力監督，加強與巡察、審計、信訪等部門協作配合，深入開展開發區建設、工程項目招投標等領域突出問題專項整治，城鎮老舊小區改造專項監督的經驗做法得到省委主題教育巡回指導組充分肯定。



以縱深推進辦案為重點項目建設排阻清障。始終堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，深挖徹查項目建設背後的不正之風和腐敗問題，嚴肅查處市財政局原局長李占河、市原城鄉規劃局局長王宏新、雙城區政府原區長毛臣、鬆北區政府原副區長陳蓉等領導幹部利用職權或職務影響力，為他人在工程承攬、項目開工建設、工程驗收、工程款結算等方面謀取利益的典型案件，形成強烈震懾。探索構建“政治引領、監督先行、辦案跟進、治理同步、機制保障”專項整治工作閉環，深入落實“一案三書三報告一建議”等制度，聚焦水利工程、高標準農田建設等領域影響項目建設問題背後的體制性障礙、機制性梗阻、制度性漏洞，督促有關職能部門舉一反三、深查實改、系統治理。將開展黨紀學習教育和深化能力作風建設相結合，通過組織旁聽庭審、通報典型案例、觀看警示教育片、閱讀違紀違法案件警示錄、加強廉潔文化建設等多種方式，教育引導黨員幹部學紀、知紀、明紀、守紀，不斷築牢拒腐防變的思想防線。

