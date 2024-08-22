準確理解《決定》精神實質和內涵要義

黨的二十屆三中全會《決定》強調，完善推進高質量共建“一帶一路”機制。截至8月20日，中歐班列“東通道”滿洲裡、綏芬河、同江鐵路口岸累計通行量突破30000列、發送貨物291萬標箱，實現連年增長，呈現量質齊升的良好態勢，為服務高質量共建“一帶一路”注入了新動能。圖為近日拍攝的黑龍江綏芬河站北場全貌。（圖源：新華社） 中評社北京8月22日電／據中央紀委國家監委網報導，黨的二十屆三中全會《決定》強調，完善推進高質量共建“一帶一路”機制。截至8月20日，中歐班列“東通道”滿洲裡、綏芬河、同江鐵路口岸累計通行量突破30000列、發送貨物291萬標箱，實現連年增長，呈現量質齊升的良好態勢，為服務高質量共建“一帶一路”注入了新動能。圖為近日拍攝的黑龍江綏芬河站北場全貌。新華社發（曲藝偉 攝）



黨的二十屆三中全會擘畫了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖。當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務，就是學習好貫徹好黨的二十屆三中全會精神。全面貫徹落實三中全會精神，必須提高政治站位，深刻認識三中全會的重大意義，深刻領會習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，準確理解三中全會《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）的精神實質和內涵要義，切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來。



切實提高政治站位，精準理解把握黨的二十屆三中全會精神



站位和格局是戰略學的重要概念，其所表征的是，行為主體面對重大社會實踐活動，應當以全局觀念和系統思維來認知和把握問題，否則就難以對所從事的社會實踐活動獲得正確認識，難以正確地推動實踐活動展開並最終達到目的。黨中央的大政方針，是一個涉及治黨治國治軍、改革發展穩定、內政外交國防等眾多內容的宏大系統，必須以應有的站位和格局去理解把握，才能對其獲得正確認識並在實踐過程中深入貫徹落實。



黨的二十屆三中全會精神，是黨中央以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於全面深化改革的重要論述為指導，貫徹落實黨的二十大精神而制定的關於進一步全面深化改革的大政方針。三中全會精神是一個宏大的思想系統，涉及政治、經濟、文化、社會、生態、國家安全、國防和軍隊、黨的建設等眾多領域。這一思想系統，既包括宏觀層面的思路，也含有中觀層面的決策，以及微觀層面的舉措。精準理解把握三中全會精神，既要分層次掌握這些內容，也需要釐清不同層次間的關係，這就要求我們必須提高政治站位，善於運用科學的認知方法。



站在新時代新征程我們黨全面領導治國理政的高度來思考和領會二十屆三中全會精神的重要內容。無論是全會精神中關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏觀思路，還是在這一思路指導下關於政治、經濟、文化、社會、生態等領域的重大決策，以及各個領域提出的具體改革措施，均應當以全局眼光和系統思維，將其置於一個宏大視野中去審視和理解。衹有這樣，才能釐清它們彼此之間的邏輯關係，對其在整個系統中作出精準定位，進而做到準確理解和全面把握。

