持續深化新時代廉潔文化建設

中評社北京8月22日電／據中央紀委國家監委網報導，在二十屆中央紀委三次全會上，習近平總書記系統闡述關於黨的自我革命的重要思想，對下大氣力鏟除腐敗滋生的土壤和條件作出戰略部署，對加強新時代廉潔文化建設提出明確要求，為新征程深入推進黨的自我革命、堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰提供了科學指引和根本遵循。



加強新時代廉潔文化建設是一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的基礎性工程。習近平總書記對此高度重視，多次發表重要講話、提出明確要求。習近平總書記在十八屆中央紀委二次全會上強調，要加強反腐倡廉教育和廉政文化建設。在十八屆中共中央政治局第五次集體學習時強調，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，需要堅持發揚我們黨在反腐倡廉建設長期實踐中積累的成功經驗，需要積極借鑒世界各國反腐倡廉的有益做法，也需要積極借鑒我國歷史上反腐倡廉的寶貴遺產。研究我國反腐倡廉歷史，瞭解我國古代廉政文化，考察我國歷史上反腐倡廉的成敗得失，可以給人以深刻啟迪，有利於我們運用歷史智慧推進反腐倡廉建設。在十九屆中央紀委四次全會上強調，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，“不想”是根本，要靠加強理想信念教育，靠提高黨性覺悟，靠涵養廉潔文化，夯實不忘初心、牢記使命的思想根基。在十九屆中央紀委六次全會上強調，領導幹部特別是高級幹部要帶頭落實關於加強新時代廉潔文化建設的意見，從思想上固本培元，提高黨性覺悟，增強拒腐防變能力。在十九屆中共中央政治局第四十次集體學習時強調，要弘揚黨的光榮傳統和優良作風，開展有針對性的黨性教育、警示教育，用廉潔文化滋養身心。在黨的二十大報告中強調，加強新時代廉潔文化建設，教育引導廣大黨員、幹部增強不想腐的自覺，清清白白做人、幹乾淨淨做事。在二十屆中央紀委二次全會上強調，要在不想腐上鞏固提升，更加注重正本清源、固本培元，加強新時代廉潔文化建設，涵養求真務實、團結奮鬥的時代新風。在二十屆中央紀委三次全會上進一步強調，要加強新時代廉潔文化建設，深入開展黨性黨風黨紀教育，傳承黨的光榮傳統和優良作風，激發共產黨員崇高理想追求，把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱。習近平總書記的重要論述，深刻闡述了加強新時代廉潔文化建設的重大政治意義、豐富政治內涵和深遠政治考量，科學回答了為什麼要加強廉潔文化建設、建設什麼樣的廉潔文化、怎樣加強廉潔文化建設等重大問題，深化了我們黨對馬克思主義執政黨建設規律、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭規律的認識。



紀檢監察幹部要把深入學習貫徹習近平總書記關於加強新時代廉潔文化建設的重要論述精神，同學習貫徹習近平總書記關於黨的建設的重要思想、關於黨的自我革命的重要思想結合起來，認真貫徹落實二十屆中央紀委三次全會部署，切實增強推進新時代廉潔文化建設的政治自覺、思想自覺、行動自覺。要深刻領悟加強新時代廉潔文化建設，是永葆清正廉潔政治本色、建設更加堅強有力的馬克思主義政黨的必然要求，站在勇於自我革命、保持黨的先進性純潔性的戰略高度，教育引導黨員幹部增強全面從嚴治黨永遠在路上、黨的自我革命永遠在路上的歷史自覺，築牢修身立德為政之基，始終保持共產黨人的政治操守。要深刻領悟加強新時代廉潔文化建設，是保持風清氣正政治生態、解決大黨獨有難題的必然要求，立足完成新征程黨的使命任務，堅持思想建黨和制度治黨同向發力、依法治國和以德治國有機結合，以理想信念強基固本，以先進文化啟智潤心，以高尚道德砥礪品格，實現幹部清正、政府清廉、政治清明、社會清朗。要深刻領悟加強新時代廉潔文化建設，是涵養積極健康政治文化、鏟除腐敗滋生的土壤和條件的必然要求，深化標本兼治、系統施治，堅持懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發力，更加注重匡正選人用人風氣、弘揚社會主義核心價值觀，教育引導黨員幹部堅守精神追求、知邊界明底線、始終保持對“腐蝕”“圍獵”的警覺，推動新時代廉潔文化建設實起來強起來。

