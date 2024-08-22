山東能源集團持續深化整治“靠企吃企”

中評社北京8月22日電／據中央紀委國家監委網報導，近日，山東能源集團召開警示教育大會，播放警示教育片《蛻變》。該片揭露了集團下屬某公司原副總經理閔某在與不法商人老板的“勾肩搭背”中迷失自我、最終走上違法犯罪道路的過程。片中，閔某出鏡懺悔：“愧對員工，愧對組織的培養，也對不起家庭，這種負罪感特別沉重。”



觀看警示教育片後，一名集團領導幹部感慨地說：“閔某背靠企業資源，將手中的權力異化為謀求私利的工具，成為靠企吃企的‘蛀蟲’，不僅害了自己，也讓企業蒙受損失，教訓十分深刻。”



堅持個案查處與系統整治相結合，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，是二十屆中央紀委三次全會作出的任務部署。山東能源集團持續深化“靠企吃企”問題專項整治，聚焦生產經營管理的重點領域、關鍵環節和突出問題，深挖細查問題線索，加大案件查辦力度，堅持做好“後半篇文章”。



“從查處問題看，‘靠企吃企’問題表現形式多樣：有的內外勾結、圍標串標，在物資招采中謀取私利；有的利用‘影子公司’套現，將公司財產收入自己腰包；有的私設小金庫‘悶聲發大財’……這些行為侵蝕國有資產、侵害職工權益，必須採取有力措施加以整治。”山東能源集團黨委常委，紀委書記、監察專員焦其勝告訴記者，集團選取投資、招投標、國有資產管理等6個“靠企吃企”問題易發多發的領域作為整治重點。



為確保整治工作落地見效，山東能源集團建立集團黨委主責、紀委監督督促、職能部門與權屬單位協同落實的工作推進體系，派出由紀委、人力資源、財務、審計、法務、工程監督等多部門人員組成的督導檢查組，對各權屬單位專項整治進行指導督導。



整治工作堅持以辦案為引領，緊盯各單位“一把手”、班子成員及關鍵崗位人員，著力發現問題線索，及時查核處置，對已辦和在辦的問題線索開展“回頭看”，在主動拓展和深挖徹查上下功夫。據瞭解，今年1至7月，集團共梳理“靠企吃企”問題線索65件，立案24件，處分28人，將其中9人涉嫌職務犯罪問題線索按程序移交地方紀委監委。

