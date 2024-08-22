學習《決定》：理解優化區域教育資源配置

中評社北京8月22日電／據新華社報導，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出：“優化區域教育資源配置，建立同人口變化相協調的基本公共教育服務供給機制。”這一部署對於促進教育公平、增強基本公共服務均衡性和可及性，有效應對人口發展趨勢、促進人口高質量發展具有重要意義。可以從以下3個方面加深理解。



第一，優化區域教育資源配置，建立同人口變化相協調的基本公共教育服務供給機制，是解決我國教育發展不平衡問題、促進區域協調發展的客觀需要。受自然歷史條件和經濟社會發展水平限制，我國中西部地區、欠發達地區整體辦學條件和質量相對滯後。黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中西部地區和欠發達地區教育發展力度切實加大，中央財政教育轉移支付資金80%以上用於中西部省份，累計改造貧困地區義務教育薄弱學校10.8萬所，實現20多萬建檔立卡輟學學生動態清零，為全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標作出了歷史性貢獻。邁上新征程，國家區域協調發展戰略的實施對優化區域教育資源配置提出了更高要求。2023年5月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於構建優質均衡的基本公共教育服務體系的意見》明確提出，到2027年，優質均衡的基本公共教育服務體系初步建立，均等化水平明顯提高；到2035年，基本公共教育服務總體水平步入世界前列。要實現這一目標，必須進一步優化區域教育資源配置，加大對中西部困難地區的支持力度，推進基本公共教育服務覆蓋全民、優質均衡。



第二，優化區域教育資源配置，建立同人口變化相協調的基本公共教育服務供給機制，是適應人口變化形勢、服務支撐人口發展戰略的必然要求。人口是教育資源配置的重要依據。當前，我國人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化的趨勢性特徵。2016年出生人口出現波峰達到1883萬人，從2017年起持續走低，2023年出生人口下降到902萬人。出生人口數量的下降迫切要求推動人口高質量發展，實現由人口紅利到人才紅利的轉變。同時，我國城鎮化水平大幅提升，2023年常住人口城鎮化率達到66.16%，人口持續從農村遷移至城市，從欠發達地區向發達地區流動。我國教育學齡人口的總體規模和區域分布持續發生重大變化。教育強國建設是人口高質量發展的戰略工程。到2035年建成教育強國，必須深入研判人口規模結構變化對教育提出的新挑戰新要求，不斷優化區域教育資源配置，形成與人口分布相匹配、相適應的教育資源布局，提高教育資源使用效益效能，增強教育體系的服務能力，讓每個學生都能享受到更好的教育，以人口高質量發展支撐中國式現代化。



第三，優化區域教育資源配置，建立同人口變化相協調的基本公共教育服務供給機制，需要找准推進工作的著力點和落腳點。要堅持規劃引領，將教育納入國民經濟和社會發展規劃，以及國家區域協調發展戰略、主體功能區戰略等規劃，落實教育優先發展，強化教育資源的投入和前瞻性配置。完善中央財政教育轉移支付制度，確保有效滿足欠發達地區教育需求，補齊教育發展短板。完善教育東西部協作和對口支援機制，充分發揮教育數字化對教育資源有效配置、高效配置的作用，進一步推動優質教育資源向欠發達地區供給和輸入。優化城鄉學校布局，推動城鎮學校擴容增位，辦好必要的鄉村小規模學校，加強寄宿制學校建設，推進師資配備均衡化，加快城鄉教育一體化。推進教育關愛制度化，加大對農村留守兒童、困境兒童等群體的教育保障力度，健全農業轉移人口隨遷子女入學保障政策，以公辦學校為主將隨遷子女納入流入地義務教育保障範圍，確保不同群體適齡兒童平等接受義務教育。